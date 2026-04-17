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Escena

LeBron impulsa ‘La Odisea’ de Nolan rumbo a su estreno

La estrella de la NBA protagoniza un promocional junto a su hijo Bronny para la esperada película épica que llegará en julio

  • 17
  • Abril
    2026

El basquetbolista LeBron James se sumó a la promoción de The Odyssey, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, al protagonizar un video especial difundido en sus redes sociales.

En el clip, publicado el 17 de abril de 2026, James aparece junto a su hijo Bronny James mientras narra el promocional con el mensaje: “Nunca fue un mito. ¡Es un LEGADO!”, generando gran expectativa entre fans del cine y el deporte.

Paralelismo con la historia clásica

La participación de LeBron llamó la atención por el simbolismo con la obra original de Homero, ya que muchos seguidores destacaron el paralelismo entre la relación padre-hijo de Odiseo y Telémaco con la del propio jugador y Bronny.

Este enfoque emocional refuerza la narrativa de la cinta, centrada en el regreso de Odiseo a casa tras la Guerra de Troya.

La película, producida por Universal Pictures, cuenta con un elenco encabezado por Matt Damon como Odiseo y Tom Holland como Telémaco, además de figuras como Anne Hathaway, Zendaya y Charlize Theron.

La cinta es una adaptación épica de La Odisea, con elementos mitológicos, dioses y criaturas, y promete una experiencia cinematográfica de gran escala.

Estrategia de alto impacto

El lanzamiento del promocional coincide con los playoffs de la NBA, lo que forma parte de una estrategia de marketing para maximizar la visibilidad del filme en audiencias globales.

Además, la producción ha sido rodada con cámaras IMAX, reforzando la apuesta de Nolan por formatos premium y experiencias inmersivas en salas de cine.

Tras su presentación en CinemaCon, donde se mostraron escenas espectaculares como secuencias inspiradas en el Caballo de Troya, la expectativa por la película continúa en aumento.

The Odyssey llegará a los cines el próximo 17 de julio de 2026, perfilándose como uno de los estrenos más ambiciosos del año.


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