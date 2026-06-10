Nueva demanda acusa a Diddy de abuso a actor menor

El productor musical y empresario Sean Combs, conocido mundialmente como Diddy, volvió a enfrentar problemas legales luego de que una persona que asegura haber sido actor infantil presentara una demanda civil en su contra por una presunta agresión sexual ocurrida hace casi dos décadas.

La acción legal fue interpuesta de manera anónima ante un tribunal de California y se suma a las numerosas denuncias civiles que han surgido contra el artista en los últimos años.

Los hechos habrían ocurrido en Los Ángeles

Según la demanda, el presunto incidente tuvo lugar en 2007 durante un evento social relacionado con contactos profesionales en Hollywood Hills, cuando el denunciante aún era menor de edad.

El documento judicial sostiene que Combs habría invitado al joven a conversar sobre posibles oportunidades dentro de la industria del entretenimiento y posteriormente lo condujo a una zona privada del inmueble.

La parte demandante asegura que, una vez aislado, el rapero realizó actos de naturaleza sexual sin consentimiento, pese a la oposición manifestada por la supuesta víctima.

Los abogados del demandante argumentan que los hechos descritos provocaron profundas afectaciones emocionales y psicológicas que se han mantenido con el paso de los años.

La querella sostiene que la conducta atribuida al artista habría generado consecuencias duraderas para la persona denunciante y solicita una compensación económica por daños y perjuicios.

La defensa rechaza las acusaciones

Representantes legales de Combs negaron categóricamente los señalamientos y calificaron la demanda como infundada.

Juda Engelmayer, portavoz del artista, afirmó que las acusaciones carecen de sustento y reiteró que el empresario nunca ha cometido actos de agresión sexual contra menores de edad.

La defensa también aseguró que continuará enfrentando las denuncias por las vías legales correspondientes.

Agentes del actor también fueron incluidos

Además de Combs, la demanda señala a antiguos representantes del actor, a quienes acusa de no haber garantizado medidas adecuadas de protección mientras participaba en actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.

La parte demandante sostiene que los responsables debieron evitar que el menor permaneciera sin supervisión de sus tutores en espacios privados junto a adultos vinculados al medio artístico.

Esta nueva acción judicial se suma a una serie de demandas civiles presentadas desde 2023 contra el fundador de Bad Boy Records, quien ha enfrentado múltiples acusaciones relacionadas con presuntos abusos y conductas inapropiadas.

Actualmente, Combs cumple una condena de más de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en 2025 por delitos vinculados al transporte de personas con fines de prostitución.

Durante aquel proceso judicial fue absuelto de otros cargos más graves, incluidos los relacionados con tráfico sexual y asociación criminal.

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