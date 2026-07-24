Sorprende Javier Bardem con su nuevo Max Cady en 'Cape Fear'

El actor español explicó por qué aceptó reinterpretar al icónico villano y celebra una etapa marcada por nuevos proyectos en cine, televisión y teatro

Javier Bardem dejó con la boca abierta a más de uno con su interpretación del villano Max Cady en la serie 'Cape Fear', la nueva versión de la película 'El cabo del miedo', de Martin Scorsese de 1991, un trabajo del que ahora recoge los frutos.

Sobre el personaje, que en su día asumieron Robert De Niro (1991) y Robert Mitchell (1962), el actor español reconoció que, pese a su larga carrera, siempre está la presión de no llegar a la altura de lo que se pide, de lo que propone el material.

“Me atreví porque era otra propuesta diferente a la primera. Todos conocemos la del 91, de Scorsese. No me hubiese atrevido a hacerlo si fuera lo mismo: no tiene ningún sentido hacer lo que ya está maravillosamente hecho".

“Este Max Cady y esta historia son diferentes: mismos personajes, distintas circunstancias y distinto momento histórico que él usa, en este caso Max, para manipular, comprometer, poner en entredicho, hacer creer a la opinión pública una cosa para luego hacer la otra”, dijo.

Y es que el Cady de Bardem luce amenazante en la serie, con ojos azules, un cuerpo esculpido y el torso cubierto de tatuajes, para encarnar al exconvicto psicópata que emerge para atormentar a la familia de Anna Bowden (Amy Adams), quien fuera su abogada defensora.

La serie de diez episodios invita a reflexionar sobre la protección e invita a preguntarse lo que podemos llegar a hacer para protegernos, proteger a la familia y la verdad.

El español, quien promociona los episodios finales de la serie, valora el buen momento de su carrera, en una profesión a veces incierta, tras ser aclamado en el Festival de Cannes con El ser querido, con el próximo estreno de la siguiente cinta de la saga Dune y su debut teatral con Chéjov, Chéjov, en Madrid.

“Ha coincidido que muchos trabajos que hice el año pasado están apareciendo este año. Son trabajos, además, con una propuesta diferente, no solo a nivel actoral, sino directorial, de guion, de historia, de propuesta narrativa, incluso de formato: televisión, cine, teatro".