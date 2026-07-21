'Spider-Man: Brand New Day' enfrenta a Hulk en nuevo tráiler

Sony lanzó el tráiler final de "Spider-Man: Brand New Day", donde Peter Parker protagoniza un intenso enfrentamiento contra Hulk

Sony Pictures presentó el tráiler final de Spider-Man: Brand New Day, que muestra nuevas escenas de acción protagonizadas por Tom Holland y un esperado enfrentamiento entre Spider-Man y Hulk, interpretado por Mark Ruffalo.

La nueva entrega de la franquicia llegará a los cines el 31 de julio y retomará la historia cinco años después de Spider-Man: No Way Home, con un Peter Parker que vive aislado tras desaparecer de la memoria de quienes lo conocían.

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Un héroe que enfrenta nuevas amenazas

De acuerdo con la sinopsis oficial, Peter Parker ahora dedica por completo su vida a combatir el crimen en una Nueva York que ya no recuerda quién es. Sin embargo, el aumento de los peligros provoca una inesperada evolución física que pone en riesgo su propia existencia.

El avance también anticipa la aparición de un nuevo patrón de crímenes que llevará al superhéroe a enfrentarse a uno de los rivales más poderosos de su historia, incluyendo un intenso combate con Hulk.

Regresos y nuevos personajes

Tom Holland encabeza nuevamente el reparto junto a Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal y Michael Mando. La película también incorpora a Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas y Marvin Jones II.

La dirección corre a cargo de Destin Daniel Cretton, mientras que el guion fue escrito por Chris McKenna y Erik Sommers. La producción está a cargo de Amy Pascal y Kevin Feige.

El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day rompió récords al acumular 718 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y posteriormente superar los mil millones de visualizaciones en apenas cuatro días.

Durante CinemaCon, el presidente de Sony, Tom Rothman, aseguró que la cinta es una de las producciones más ambiciosas del estudio y destacó la actuación de Tom Holland, a quien calificó como el mejor Spider-Man que ha interpretado hasta ahora.