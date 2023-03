¿Nuevo Piqué? Tammy Parra rompe compromiso por infidelidad

La creadora de contenido compartió en TikTok el fin de su relación tras descubrir la infidelidad de su pareja, tan solo un día después de comprometerse.

La creadora de contenido Tammy Parra se ha vuelto tendencia en redes sociales, gracias a que se viralizó la infidelidad cometida por su pareja; esto tan solo unas horas después de celebrar su compromiso.

Tammy es reconocida en la plataforma de Tiktok gracias a sus videos de maquillaje y entretenimiento, y en los cuales compartía momentos o bromas con su novio, Omar Nuñez, con quién mantenía una relación sentimental desde hace tiempo.





Su relación iría viento en popa y la pareja realizó un viaje a Europa, donde a través de Tiktok la joven de 20 años retrató que deseaba que ese viaje fuera porque Omar le iba a proponer matrimonio.

‘Me va a pedir matrimonio o solo me trajo a lugares top’, dice el video donde se muestra que visitaron el Big Ben, la Torre Eiffel, Museo del Louvre, Disneyland Paris e incluso, Venecia.

Tammy Parra tan feliz e ilusionada, mucho la juzgan por qué a la edad de 21 años soñaba con casarse... Cada quien tiene sus propios sueños y de alguna manera ella casi lo logra, pero por suerte salió a tiempo la verdadera cara del biejo ese. pic.twitter.com/Vw89YJ4B2F — Karina Sarcos (@karina_sarcos) March 16, 2023





En dicho video se ve a la joven contenta y enamorada de su novio, y demuestra así que uno de sus sueños es casarse.

Posteriormente, compartió que, efectivamente, su visita a París era para proponerle matrimonio; según lo relata ella misma, Nuñez le dijo que irían a una sesión de fotos frente a la Torre Eiffel y al ver el letrero de ‘Marry Me’ decidieron ponerse de acuerdo y jugarle una broma a sus seguidores, por lo que fingieron una propuesta de matrimonio ante las cámaras, sin embargo, resulto ser una propuesta real hacia Tammy.





Gustosa compartió el momento de su pedida en matrimonio, y la reacción de su familia y amigos al enterarse de la noticia; sin embargo, tan solo un día después de conocerse el compromiso, circuló a través de redes sociales el video de una mujer de nombre Andy Caballero, que deseaba desenmascarar a Omar Nuñez y mostrar que le era infiel a Tammy.

Caballero compartió una serie de capturas de pantalla donde se le ve interactuando con Nuñez y dicen tener ganas de verse y de mantener relaciones sexuales; además de que también le pide fotos y videos subidos de tono.

La intención deja de ser buena, cuando el discurso comienza burlándose de ella como “la cuernuda”, no puedes ayudar a alguien haciéndolo completamente público, para que sea objeto de burlas y críticas. Por algo que él y tu, le hicieron a Tammy Parra pic.twitter.com/X1e0IWTOAu — Montse (@abiii3122) March 15, 2023





Aparentemente, estos encuentros entre ellos tendrían más de seis meses, pero Andy reveló que no había hecho pública la infidelidad porque quería tener pruebas contundentes.

En dichos mensajes, incluso se ponen de acuerdo para verse un par de días después de que él volviera a México, luego del viaje a Europa donde la propuso matrimonio a Tammy.

La situación indignó a las seguidoras de la influencer y se viralizaron las capturas de pantalla, que originalmente habían sido compartidas por Andy en sus ‘close friends’ de Instagram.

que puto asco me da el ex novio de Tammy Parra por quererse coger a una vieja a días de haberle propuesto matrimonio a Tammy, pero también me da UN PERRO ASCO que sigan existiendo este tipo de mujeres en pleno 2023 al permitir ser el dolor de otra mujer, con cero respeto x si… https://t.co/1FCQWAl1SC pic.twitter.com/hon29bYFVy — taurus girl (@loveperlust) March 16, 2023





Justo un día después de compartir gustosa su compromiso, Parra compartió en Tiktok un video hablando la situación, confirmando la infidelidad de Omar y dando por terminada la relación con él.

“Yo creía tener una relación muy sana, muy linda y al día siguiente me comprometo y al día siguiente salen pruebas de que me habían sido infiel”, explica en el video, donde se muestra con lágrimas en los ojos y evidentemente afectada.





Sin embargo, reitera que tomo la decisión correcta, porque, aunque estaba enamorada de él y pensó que cumpliría su sueño de casarse, agradece que se salvó de ello.

“En mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten', menciona.

“Pero bueno, yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingonsisima”, finaliza.

A través de redes se unieron diversos usuarios, pues, aunque unos manifestaban no ser seguidores de Tammy, compartieron su empatía con la trágica situación y la felicitaron por alejarse de esa relación.

“Qué valiente mi Tammy Parra teniendo los ovarios de dejar a su ex prometido que le fue infiel. A su corta edad sabe que primero va ella y que no merece estar con alguien que no la supo valorar. Gran mensaje que está dando a todas las jovecitas que la siguen. Eres grande mi Tammy”.