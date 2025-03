Oasis confirma película con el creador de 'Peaky Blinders'

La banda británica Oasis, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, sorprendió a sus seguidores con un nuevo proyecto cinematográfico.

A solo cuatro meses del arranque de su esperada gira mundial "Oasis Live’25", el grupo anunció la producción de una película que contará con el respaldo del reconocido director británico Steven Knight, creador de la exitosa serie "Peaky Blinders".

Si bien la banda aún no ha revelado la fecha de estreno ni detalles concretos sobre la trama, sí se confirmó que la cinta estará dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, quienes han trabajado en documentales musicales como Shut Up and Play the Hits (LCD Soundsystem) y Meet Me in the Bathroom, un filme que exploró la escena musical neoyorquina de los años 2000.

El anuncio de la película ha causado gran expectativa entre los seguidores de la banda, especialmente porque coincide con el regreso de Oasis a los escenarios, tras 15 años de separación.

Por otra parte, el tour "Oasis Live’25" comenzará el 4 de julio en Cardiff (Gales) y contará con una primera fase europea que recorrerá el Reino Unido e Irlanda durante el verano. En esta etapa, la banda compartirá escenario con invitados especiales como Richard Ashcroft y Cast.

Después de su paso por Europa, la banda continuará su recorrido por Canadá, Estados Unidos y México, antes de visitar países de Asia y Oceanía como Corea del Sur, Japón y Australia.

Finalmente, la gira llegará a Latinoamérica con conciertos en Argentina, Chile y Brasil, donde cerrarán el tour el 23 de noviembre en São Paulo.

