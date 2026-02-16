Podcast
¿Confirmarán fechas en México? Oasis estaría por revelar gira

La banda británica Oasis podría regresar a los escenarios en 2027 con una nueva gira internacional y, además, con canciones inéditas en su repertorio

  • 16
  • Febrero
    2026

La banda británica Oasis podría regresar a los escenarios en 2027 con una nueva gira internacional y, además, con canciones inéditas en su repertorio, de acuerdo con reportes publicados por el diario The Sun y replicados por otros medios europeos.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de los hermanos Gallagher, fuentes cercanas citadas por el rotativo señalan que el grupo planea “aprovechar el momento” tras el éxito de la gira de reunión Live ’25, que concluyó en noviembre de 2025.

Descanso en 2026 y regreso en 2027

Según la información difundida, Noel Gallagher y Liam Gallagher se tomarán 2026 como año de descanso para recuperarse del extenso tour de 41 fechas alrededor del mundo.

Sin embargo, estarían preparando el terreno para anunciar conciertos en Reino Unido, Europa, Norteamérica y posiblemente Latinoamérica en 2027.

EH UNA FOTO (87).jpg

Una fuente citada por el medio británico indicó que Noel ha estado escribiendo intensamente y que el grupo tendría todo el año para grabar sin prisas.

De concretarse, sería el primer material nuevo desde el álbum Dig Out Your Soul, lanzado en 2008.

Nueva música en los conciertos

Los rumores apuntan a que la banda podría incluir temas inéditos en los shows de 2027, lo que incrementa la expectativa entre sus seguidores.

Además, trascendió que el músico Miles Kane, integrante de The Last Shadow Puppets, sería considerado como acto telonero en varias fechas.

EH UNA FOTO (89).jpg

En redes sociales, cuentas de fans han avivado la especulación sobre posibles regresos a estadios emblemáticos y una eventual visita a México, aunque por ahora todo permanece en calidad de versión periodística.

La gira Live ’25 marcó el esperado reencuentro de los Gallagher y, según reportes, generó alrededor de 400 millones de libras en recaudación global.

Tras el cierre en São Paulo, la banda publicó un mensaje que hablaba de una “pausa para la reflexión”, lo que ahora muchos interpretan como antesala de un nuevo capítulo.

Por ahora, la expectativa crece mientras los seguidores esperan un anuncio oficial que confirme si 2027 marcará el regreso definitivo de Oasis con nueva música y otra gira mundial.

 


Comentarios

