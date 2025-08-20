Cerrar X
Oasis impresionado por la reunión, dice Noel Gallagher

Tras 16 años separados, los hermanos Gallagher y Oasis han regresado a los escenarios con una gira que ha dejado “completamente impresionados” a sus integrantes

Tras 16 años separados, los hermanos Gallagher y Oasis han regresado a los escenarios con una gira que ha dejado “completamente impresionados” a sus integrantes, según declaró Noel Gallagher en entrevista con talkSport.

La banda británica comenzó su tour de reunión en Cardiff, donde Noel confesó que sus piernas se convirtieron en “gelatina” durante las primeras canciones, pero que la experiencia ha sido “realmente increíble”.

Desde entonces, Oasis ha tocado en ciudades como Manchester, Edimburgo y Dublín, incluyendo un emotivo concierto en Croke Park el fin de semana pasado.

“No puedo articularlo en palabras todavía, pero ha sido genial estar de vuelta en la banda con Liam”, dijo Noel, destacando su orgullo por su hermano menor y líder de la banda. También elogió la energía constante de las multitudes, afirmando que “cada noche es la primera noche de la multitud”.

La gira, llamada Oasis Live ’25, ha sido ampliamente comentada, no solo por el regreso de la banda sino también por momentos virales y emotivos, como una propuesta de matrimonio en Murrayfield y dedicatorias especiales de Liam, incluida la canción Stand By Me a su madre Peggy en Dublín.

Sin embargo, no todo ha sido celebración: un fan falleció tras caer desde una altura en el estadio de Wembley y las autoridades locales investigan posibles accesos no autorizados de cientos de asistentes.

Después de Europa, Oasis llevará su gira a América del Norte, comenzando en Toronto, Canadá, antes de regresar al Reino Unido para más presentaciones en el estadio de Wembley en Londres.

El corresponsal musical de la BBC, Mark Savage, destacó que la banda suena “mejor que desde los años 90”, calificando el regreso como una especie de reconciliación y un reencuentro con sus fanáticos tras más de una década de disputas mediáticas.

Noel Gallagher concluyó que, pese a los desafíos de liderar un concierto en estadios, “ha sido algo increíble” y celebró el desempeño de su hermano Liam, bromeando sobre su aparente regreso a la forma gracias a la “IA”.


