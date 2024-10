Oasis tendrá su propia exposición fotográfica en Londres

Londres se prepara para recibir una exposición fotográfica gratuita en honor a la legendaria banda británica Oasis.

La muestra, titulada Definitely maybe: A view from within, celebra el 30 aniversario de su icónico álbum Definitely maybe y coincide con la esperada reunión de los hermanos Gallagher.

La exposición abrirá sus puertas el 25 de octubre en el Town Hall Hotel de Bethnal Green y se prolongará durante tres meses, ofreciendo una oportunidad única para los fans de sumergirse en la historia visual de la banda.

La colección incluirá fotografías inéditas del célebre fotógrafo británico Michael Spencer Jones, quien fue el responsable de capturar algunas de las imágenes más emblemáticas de la banda durante los años 90, incluidas las portadas de sus tres primeros álbumes y doce singles.

Entre las imágenes más destacadas se encuentra la mítica portada de Definitely Maybe.

Spencer Jones comenzó su relación profesional con Oasis en 1993, en plena efervescencia del Britpop, y trabajó estrechamente con ellos durante varios años, creando una de las iconografías más reconocibles del rock británico.

Además de la exposición, el Town Hall Hotel acogerá una sesión especial de preguntas y respuestas con Michael Spencer Jones y el periodista musical John Robb a finales de noviembre, aunque los detalles aún están por confirmar.

Comentarios