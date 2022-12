Omar Chaparro revela que le fue infiel a 'La mojarrita'

Tras más de 20 años juntos, el presentador mexicano reveló, por primera vez, el duro momento que atravesó su matrimonio, donde le fue infiel a su esposa.

Tras 21 años de aparente feliz matrimonio entre Omar Chaparro y Lucía Ruiz, conocida como “La mojarrita”, se esconde una infidelidad por parte del actor, así lo reveló el mismo en una reciente entrevista.

Todas las relaciones pasan por altas y bajas, es algo muy normal, pero el matrimonio de Omar estuvo a punto de venirse abajo luego de una infidelidad que cometió el presentador de “¿Quién es la máscara?”.

El mismo le reveló a su esposa acerca de la infidelidad en un momento que vio la oportunidad. El momento fue muy doloroso para ambos, pues pasaban ya por un mal momento en su relación.

“A mí no me cacharon, se presentó la oportunidad, había una bandera amarilla y dije: ‘sí, me equivoqué’. Fue muy duro, no sé si para mí o para ella. Ahora yo sé muy bien lo que tengo, soy muy consciente el regalo que tengo con mi matrimonio, pero también sé muy bien qué se necesita para volverlo a quebrar”.

El también cantante, reveló la noticia en una entrevista para Youtube con Isabel Lascurain, miembro de Pandora, donde explico que, gracias a ese bache en su matrimonio, es que pudo darse cuenta de lo valiosa que era su esposa; aceptó que se equivocó y afortunadamente pudo resolver los problemas que tenía con “La mojarrita”.





“Sí, me equivoqué, pero cuando trasciendes, cuando conoces la sombra de tu pareja y cuando estás en una relación que está empezando, pues estás enamorada o idealizando el amor. Yo todavía no conozco a mi mujer y es fascinante, uno no deja de cambiar, pero cuando conoces la sombra del otro, cuando le enseñas la sombra al otro y a pesar de eso lo tomas de la mano y le dices: ‘te amo y vamos juntos’.

Aclaró, también, que dicha infidelidad fue hace ya algunos años y que a la fecha no es el mismo Omar y no volvería a hacer lo mismo, aunque la oportunidad siga latente, pues ha fortalecido su relación con una buena comunicación y un perdón genuino.

“Yo no soy el mismo Omar de hace unos años cuando me equivoqué y ella es otra Lucía, por eso es más fácil. Yo me enamoro de ella todos los días y cada año es un ser humano distinto”, mencionó el comediante.