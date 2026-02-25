Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_venganza_c0545fbb86
Escena

Omar Chaparro sorprende con su cambio a la acción en ‘Venganza’

El actor mexicano protagoniza el ambicioso filme que llega a cines, donde interpreta a un soldado de élite y sufrió una fuerte lesión durante el rodaje

  • 25
  • Febrero
    2026

El actor mexicano Omar Chaparro se desprende de su faceta cómica para protagonizar Venganza, una de las producciones de acción más ambiciosas en la historia del cine nacional, la cual llegará mañana a las salas de todo México.

Bajo la dirección de Rodrigo Valdés, el filme presenta a Chaparro en el papel de "El Toro", un soldado de élite que se sumerge en una espiral de justicia tras una emboscada militar, compartiendo créditos con un elenco que incluye a Alejandro Speitzer y Paola Núñez.

La veracidad de las secuencias de combate se apoya directamente en la formación real del actor, quien es cinta negra en karate shotokan y excampeón nacional de esta disciplina.

Esta base marcial fue fundamental para ejecutar las complejas coreografías diseñadas por el equipo de especialistas de la saga John Wick.

"No hubiera podido sin las artes marciales... Años entrenando Shotokan, disciplina, valores y el sueño de niño de ser como Bruce Lee o Rambo, hoy toman sentido", dijo.

Captura de pantalla 2026-02-25 a la(s) 12.51.01 a.m..png

La entrega física para el proyecto fue tal que el protagonista sufrió lesiones graves durante el rodaje, incluyendo la rotura del ligamento cruzado y el menisco de su rodilla derecha.

Pese al dolor, decidió concluir las grabaciones antes de someterse a cirugía, demostrando un compromiso absoluto con el papel de acción que buscó durante años.

"Llegamos muy preparados, pero me quebré la rodilla, tronó, terminé la escena y es una gran película", expresó.

Finalmente, Venganza se posiciona como un hito técnico para el cine mexicano debido a su alto presupuesto y nivel de producción internacional.

Con una narrativa cruda y una duración de 103 minutos, la cinta invita al público a presenciar una faceta nunca antes vista del intérprete, quien confía plenamente en la calidad del resultado final.

"Creo que deberán estar contentos de una película tan bien hecha, tan entretenida", mencionó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_0063_af072639c2
Manolo Jiménez afirma que en su gobierno no hay delincuencia
Whats_App_Image_2026_02_25_at_6_08_56_PM_6e2896c3b6
Tamaulipas refuerza campaña de reclutamiento para seguridad
nl_papa_alcaldesa_zuazua_2_749f9eec28
Hallan a papá de alcaldesa de Zuazua drenaje sanitario ilegal
publicidad

Últimas Noticias

voto_31c291e349
Reforma electoral arrincona a partidos minorías en el Congreso
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Osa_mina_ce32026500
Osa Mina presenta mejoría a cinco meses de su traslado
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×