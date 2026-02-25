Omar Chaparro sorprende con su cambio a la acción en ‘Venganza’

El actor mexicano Omar Chaparro se desprende de su faceta cómica para protagonizar Venganza, una de las producciones de acción más ambiciosas en la historia del cine nacional, la cual llegará mañana a las salas de todo México.

Bajo la dirección de Rodrigo Valdés, el filme presenta a Chaparro en el papel de "El Toro", un soldado de élite que se sumerge en una espiral de justicia tras una emboscada militar, compartiendo créditos con un elenco que incluye a Alejandro Speitzer y Paola Núñez.

La veracidad de las secuencias de combate se apoya directamente en la formación real del actor, quien es cinta negra en karate shotokan y excampeón nacional de esta disciplina.

Esta base marcial fue fundamental para ejecutar las complejas coreografías diseñadas por el equipo de especialistas de la saga John Wick.

"No hubiera podido sin las artes marciales... Años entrenando Shotokan, disciplina, valores y el sueño de niño de ser como Bruce Lee o Rambo, hoy toman sentido", dijo.

La entrega física para el proyecto fue tal que el protagonista sufrió lesiones graves durante el rodaje, incluyendo la rotura del ligamento cruzado y el menisco de su rodilla derecha.

Pese al dolor, decidió concluir las grabaciones antes de someterse a cirugía, demostrando un compromiso absoluto con el papel de acción que buscó durante años.

"Llegamos muy preparados, pero me quebré la rodilla, tronó, terminé la escena y es una gran película", expresó.

Finalmente, Venganza se posiciona como un hito técnico para el cine mexicano debido a su alto presupuesto y nivel de producción internacional.

Con una narrativa cruda y una duración de 103 minutos, la cinta invita al público a presenciar una faceta nunca antes vista del intérprete, quien confía plenamente en la calidad del resultado final.

"Creo que deberán estar contentos de una película tan bien hecha, tan entretenida", mencionó.

