Mexicano conquista Italia con triunfo en GP Fioritura 2026

El ciclista mexicano Carlos Omar Valdovinos brilló en Europa al conquistar el primer lugar general del GP Fioritura 2026, en lo que representa su segunda competencia de la temporada en el viejo continente.

El corredor, integrante del equipo AR Monex Sub-17, se impuso en la categoría Allievi (juvenil varonil) en esta tradicional prueba disputada en Vignola, consolidando una actuación que refleja el crecimiento del ciclismo mexicano en escenarios internacionales.

El GP Fioritura, también conocido como G.P. della Fioritura, es una de las competencias juveniles más emblemáticas del calendario italiano, organizada bajo la Federazione Ciclistica Italiana.

El ciclista Carlos Omar Valdovinos, del equipo A.R. Monex Sub-17, obtuvo el 1er lugar general en el GP Fioritura, en su segunda competencia de la temporada en Europa. 🚴‍♂️🥇



Resultado que refleja el talento y la proyección del ciclismo mexicano. 🇲🇽 pic.twitter.com/uKVvFcooG7 — CONADE (@conadeoficial) March 29, 2026

La edición 2026 se celebró este domingo 29 de marzo en un circuito urbano de aproximadamente 4.9 kilómetros por vuelta, ubicado en la zona industrial de Vignola, con una distancia total cercana a los 49 kilómetros para la categoría Allievi.

La carrera toma su nombre de la “fioritura”, o floración de los cerezos y frutales característicos de la región, famosa por su producción agrícola.

El triunfo de Valdovinos no solo representa una victoria individual, sino también un impulso para el proyecto del equipo AR Monex, una escuadra completamente mexicana que ha apostado por el desarrollo de jóvenes promesas en el ciclismo internacional.

Con este resultado, el joven ciclista reafirma su proyección y se posiciona como una de las figuras emergentes del deporte mexicano en Europa.

La competencia de este año también marcó un hecho relevante, al incluir por primera vez la categoría femenil Donne Junior, en el marco del 80 aniversario del voto femenino en Italia, iniciativa que busca fomentar el ciclismo entre las nuevas generaciones de mujeres.

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