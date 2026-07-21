Ryan Reynolds anticipa otra película de 'Deadpool'

Ryan Reynolds confirmó que una nueva película de Deadpool está en desarrollo, aunque Marvel Studios aún no ha hecho oficial el proyecto

El actor Ryan Reynolds aseguró que una nueva película de Deadpool está en camino, pese a que Marvel Studios todavía no ha anunciado oficialmente una cuarta entrega de la popular franquicia del irreverente antihéroe.

Durante su participación en el Fanatics Fest, el actor reveló que el proyecto buscará incorporar historias y elementos de los cómics que hasta ahora no han sido explorados en la pantalla grande.

Inspiración en los cómics

Reynolds explicó que aún existen aspectos importantes del universo de Deadpool que pueden trasladarse al cine y destacó el trabajo de los escritores Fabian Nicieza y Gerry Duggan como una fuente de inspiración para futuras producciones.

El actor señaló que ambos autores han desarrollado historias que considera fundamentales para el personaje y dejó entrever que algunas de esas ideas podrían formar parte de la siguiente película.

Aunque Marvel no ha confirmado el inicio de la producción ni una fecha de estreno, las declaraciones de Reynolds refuerzan la idea de que el estudio ya contempla una nueva aventura para Wade Wilson tras el éxito de Deadpool & Wolverine.

El personaje también podría aparecer antes en otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, como Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, debido a la conexión con las historias del multiverso.

El futuro de Wolverine sigue abierto

La continuidad de Hugh Jackman como Wolverine también permanece sobre la mesa. El actor ha reiterado que no descarta volver a interpretar a Logan, lo que mantiene abierta la posibilidad de un nuevo encuentro entre ambos personajes.

Por ahora, la cuarta película de Deadpool no tiene director, fecha de estreno ni detalles sobre su trama, aunque Reynolds dejó claro que el mercenario volverá a la pantalla en el futuro.