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Kylie Jenner enfrenta nueva demanda por presunto abuso laboral

Otra exempleada la acusa de discriminación, malos tratos y un ambiente hostil, uniéndose a otra denuncia reciente contra la empresaria y modelo

  • 03
  • Mayo
    2026

La empresaria y modelo estadounidense, Kylie Jenner enfrenta una nueva demanda interpuesta por una ex empleada doméstica, quien la acusa de presunto abuso laboral, discriminación y de mantener un entorno de trabajo hostil.

La denunciante, identificada como Juana Delgado Soto, afirma en la demanda que trabajó para Jenner desde 2019 y que durante varios años fue víctima de malos tratos dentro de su entorno laboral.

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Acusaciones por discriminación y condiciones laborales

De acuerdo con documentos judiciales, obtenidos por la revista People, la mujer señala que supervisores y miembros del personal se burlaban de su acento, su origen y su estatus migratorio.

La demanda también incluye jornadas laborales complicadas, presunta negación de descansos y represalias tras haber reportado internamente estas situaciones.

Según su testimonio, en 2024 presentó una queja ante Recursos Humanos, denunciando humillaciones constantes, insultos y comentarios despectivos relacionados con su identidad.

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Entre los episodios descritos, Delgado asegura que tuvo que perderse su propia fiesta de cumpleaños para cumplir con labores, además de no recibir permisos adecuados tras el fallecimiento de su hermano.

También afirmó que en abril de 2025 entregó personalmente una carta a Jenner para exponer el trato recibido; sin embargo, tras ello habría enfrentado mayor presión y amenazas de despido.

La exempleada sostiene que incluso se le impusieron restricciones dentro de la vivienda, como evitar el contacto visual con la empresaria, limitaciones para usar el baño, acceso restringido al agua y asignación de tareas que calificó como degradantes.

Se suma a otra demanda reciente

Este nuevo proceso se añade a una demanda previa presentada por Angélica Hernández Vázquez, quien también denunció un ambiente laboral “tóxico y abusivo” en propiedades de Jenner, con acusaciones de discriminación por motivos de religión y origen.

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En ambos casos, Jenner figura como demandada junto con empresas como Tri Star Services y La Maison Family Services. No obstante, las acusaciones no señalan que la empresaria haya emitido directamente comentarios discriminatorios, sino que el entorno presuntamente abusivo habría persistido sin intervención.

Hasta el momento, Kylie Jenner no ha emitido una postura oficial sobre la nueva demanda, mientras que sus representantes indicaron que no tenía conocimiento previo del caso antes de que se hiciera público.


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