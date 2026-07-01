Paramount dejará UIP para destrabar fusión con Warner

La decisión responde a una solicitud de la Comisión Europea encargada del control antimonopolio, que la semana pasada pidió a Paramount retirarse de la sociedad

Paramount abandonará su empresa conjunta de distribución United International Pictures (UIP), que mantiene con Universal, como parte de las condiciones impuestas por la Unión Europea para avanzar en la aprobación de su adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en 111 mil millones de dólares.

La decisión responde a una solicitud de la Comisión Europea encargada del control antimonopolio, que la semana pasada pidió a Paramount retirarse de la sociedad.

Este miércoles, el organismo informó que recibió un documento regulatorio en el que Paramount Skydance reafirma su compromiso de abandonar UIP.

Como consecuencia de este paso, la Comisión Europea extendió el plazo provisional para emitir su decisión sobre la operación, que pasó del 7 al 22 de julio.

UIP mantiene operaciones en varios mercados europeos

United International Pictures fue fundada en 1981 y tiene su sede en Londres. Aunque su presencia se ha reducido con el paso de los años, actualmente continúa operando como distribuidora en diversos mercados europeos, entre ellos Dinamarca, Grecia, Croacia, Hungría, Noruega, Polonia y Suecia.

Hasta el momento, Paramount no ha emitido comentarios sobre la decisión.

La fusión aún enfrenta revisiones regulatorias

El acuerdo, firmado en febrero tras una prolongada disputa con Netflix, contempla la integración de los activos de Paramount, como CBS, CBS News, Paramount Pictures y Paramount+, con las propiedades de Warner Bros. Discovery, entre ellas HBO, HBO Max, Warner Bros. Pictures, CNN, TNT, TBS y HGTV.

La revisión de la Comisión Europea representa uno de los últimos obstáculos regulatorios que debe superar la operación para concretarse. Además, la transacción continúa bajo análisis en el Reino Unido, donde el Gobierno podría intervenir.

La secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Lisa Nandy, manifestó el martes su preocupación por garantizar una pluralidad suficiente en el control de los medios británicos. De concretarse la operación, la cadena Channel 5 y TNT Sports quedarían bajo un mismo propietario, al igual que las plataformas de streaming Paramount+ y la recientemente lanzada HBO Max.

La megafusión cuenta con una inversión conjunta de 24 mil millones de dólares por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, L'imad Holding Company de Abu Dabi y la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA).

De acuerdo con la información disponible, la participación de estos inversionistas no representa un punto de preocupación para las autoridades regulatorias de la Unión Europea ni del Reino Unido.