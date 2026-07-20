Juez frena temporalmente la fusión Paramount-Warner

Una jueza federal suspendió por 14 días la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery por posibles riesgos antimonopolio

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este lunes la suspensión temporal de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, tras considerar que existen cuestiones relevantes sobre posibles violaciones a las leyes antimonopolio.

La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito del Norte de California, emitió una orden de restricción temporal por 14 días que impide cerrar la transacción, valorada en aproximadamente 110,000 millones de dólares.

La medida responde a una demanda presentada por una coalición de 12 estados, encabezada por California y Nueva York, que busca bloquear la operación al considerar que reduciría la competencia en la industria del entretenimiento.

Los demandantes sostienen que la unión de ambas compañías podría derivar en precios más altos, menor calidad y una reducción en la cantidad de películas y programas de televisión disponibles para el público.

Audiencia programada para agosto

La jueza fijó una audiencia para el próximo 3 de agosto, en la que analizará si concede una medida cautelar preliminar que impediría avanzar con la fusión mientras se resuelve el caso de fondo.

Martínez-Olguín señaló que Paramount reconoció que no sufriría un perjuicio significativo por una demora temporal, por lo que consideró que el interés público en la aplicación de las leyes antimonopolio pesa a favor de mantener la suspensión.

Según la demanda, la empresa resultante concentraría cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% de los grandes estrenos de taquilla.

Además, los estados advierten que la operación fortalecería la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable.

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó el fallo como una "primera victoria crucial" para evitar que la megafusión se concrete.

Paramount defenderá la transacción

Paramount afirmó que continuará defendiendo la legalidad de la operación y aseguró que la fusión fomentaría la competencia, especialmente frente a plataformas de streaming dominantes como Netflix y Amazon.

La compañía también argumentó que el mercado del cable está en declive y que nuevos participantes han hecho más competitivo el sector cinematográfico.

Sin embargo, la jueza indicó que las posibles eficiencias en el negocio del streaming no pueden compensar eventuales daños a la competencia en otros mercados relevantes.

Si la operación no se concreta antes del 30 de septiembre, Paramount podría enfrentar costos millonarios diarios relacionados con los acuerdos establecidos con los inversionistas.