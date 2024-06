Paris Hilton prepara su regreso a la música con nuevo álbum

La modelo, empresaria y socialité estadounidense Paris Hilton anunció su regreso a la música el próximo 6 de septiembre con el lanzamiento de su segundo álbum, Infinite Icon, casi dos décadas después de que en 2006 publicase el LP Stars Are Blind y su álbum debut, Paris.

La neoyorkina de 43 años dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram y de X, donde publicó una imagen donde se puede leer -en letras rosas sobre un fondo negro- el título del álbum, acompañado de su nombre y de la fecha de lanzamiento.

Hilton ya había creado expectativas en redes con un video en el que aparecen personalidades como Demi Lovato, Kris Jenner o Lele Pons preguntándose cuál era la sorpresa que escondía Paris.

Para celebrar el lanzamiento, Hilton compartió también una página web en la que sus seguidores pueden reservar el disco antes del 6 de septiembre.

En estos 18 años, Hilton lanzó singles como Good Time (2013) y High Off My Love (2015), y participó en temas de otros artistas como Lighter (2023) del productor Steve Aoki o Fame Won’t Love You (2024) con la cantautora Sia.

En verano de 2021 se unió a Christina Aguilera en un concierto en Los Ángeles para interpretar Stars Are Blind, canción que volvió a cantar en 2022, cuando apareció por sorpresa en un programa de la NBC junto a Sia y Miley Cyrus y en junio de 2023 ofreció su primer concierto en el Teatro Fonda de Los Ángeles.

