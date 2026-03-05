Podcast
Celebridades brillan en Paris Fashion Week 2026

Celebridades como Charlize Theron y Jisoo brillaron en desfiles de Dior y Saint Laurent en semana de moda en París actual

  • 05
  • Marzo
    2026

La Ciudad de la Luz ha vuelto a convertirse en el epicentro global de la moda con la Paris Fashion Week 2026.

En sus primeras jornadas, las firmas de lujo no solo han dictado las tendencias para la temporada Otoño/Invierno 2026-2027, sino que han transformado sus desfiles en auténticos puntos de reuniones de celebridades globales, desde íconos de Hollywood hasta estrellas del K-pop.

Bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson (quien presentó su segunda colección femenina para la casa), el desfile de Dior es, hasta ahora, el evento con mayor concentración de estrellas.

Anya Taylor-Joy y Charlize Theron encabezaron la lista de luminarias, reafirmando su estatus como embajadoras de la maison.

El fenómeno del K-pop se hizo presente con Jisoo (Blackpink) y Hyunjin (Stray Kids), quienes desataron el furor de los fanáticos a las afueras del recinto.

Otras figuras destacadas incluyeron a Priyanka Chopra Jonas, Macaulay Culkin, Willow Smith, Emily Ratajkowski y el actor revelación Paul Anthony Kelly.

El desfile nocturno de Saint Laurent mantuvo su estética oscura y sofisticada, atrayendo a una audiencia igualmente enigmática.

La gran sorpresa fue la presencia de la supermodelo Bella Hadid caminando sobre la pasarela, marcando un momento clave de la jornada.

En la primera fila, figuras como Zoë Kravitz, Rosé (Blackpink), Michelle Pfeiffer y Kate Moss observaron la nueva colección de invierno.

Stella McCartney reunió a una audiencia de alto perfil que incluyó a Oprah Winfrey, Gayle King y el icónico Paul McCartney, quien acompañó a su hija en primera fila.

Por su parte, el desfile de Tom Ford contó con la presencia de Ricky Martin, Paris Jackson y Rosie Huntington-Whiteley.

Con el calendario aún por delante, se espera que firmas como Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga y Miu Miu cierren con broche de oro esta edición, que ya se perfila como una de las más mediáticas de los últimos años.


