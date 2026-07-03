El calor saturó hospitales, llenó morgues y obligó a servicios funerarios de París a buscar espacios para resguardar cuerpos antes de su sepultura o cremación

Inicio / Internacional / Francia suma más de 2,000 muertes en una semana tras ola de calor

La Agencia Nacional de Salud Pública de Francia, informó que durante la semana del 22 al 28 de junio se registraron, de manera preliminar, 8,973 fallecimientos, una cifra 29% superior a la de la semana anterior, cuando el país ya comenzaba a resentir los efectos de las altas temperaturas.

El balance representa, hasta ahora, 2,025 muertes más respecto al periodo del 15 al 21 de junio, cuando se contabilizaron 6,948 decesos.

La autoridad sanitaria aclaró que los datos aún son incompletos, por lo que el número final de víctimas será mayor.

Cabe señalar que la semana analizada coincidió con los días más calurosos registrados en la historia reciente de Francia. En numerosas ciudades y localidades se rompieron récords tanto de temperatura máxima durante el día como de temperatura mínima durante la noche, en medio de una ola de calor que también afectó a gran parte de Europa.

La agencia sanitaria explicó que el aumento de fallecimientos corresponde a todas las causas y abarca a personas de todas las edades, aunque el calor agravó múltiples padecimientos y elevó la presión sobre el sistema de salud.

Hospitales y morgues, bajo presión

En el Hospital Paris-Saclay, el jefe del servicio de urgencias, Nicolas Gonzales, relató que desde el 20 de junio comenzaron a recibir un flujo constante de pacientes afectados por las altas temperaturas.

Los casos atendidos incluyeron infartos, deshidratación, insuficiencia renal y otras complicaciones relacionadas con el calor, tanto en niños como en adultos mayores, especialmente personas que vivían solas.

Además, la presión también alcanzó a los servicios funerarios. En París, responsables de funerarias señalaron que enfrentaron dificultades para encontrar espacios donde conservar los cuerpos antes de su entierro o cremación, mientras que algunas morgues reportaron estar al límite de su capacidad e incluso rechazaron recibir más cadáveres.

Las muertes aumentaron más en los hogares

Dicha agencia detalló que el mayor incremento de fallecimientos se registró en domicilios particulares, donde las muertes aumentaron 91% respecto a la semana anterior.

En las residencias para adultos mayores el alza fue de 37%, mientras que en los hospitales el incremento alcanzó casi el 20%.

La región de París concentró el impacto más severo, con un aumento cercano al 63% en el número de fallecimientos entre una semana y otra.

La autoridad sanitaria insistió en que las cifras difundidas son preliminares y están basadas en información todavía incompleta.

Por ello, advirtió que el número definitivo de víctimas será superior al reportado hasta ahora, conforme continúe la integración de los registros de defunción correspondientes a la semana más intensa de la ola de calor que azotó al país