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Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios

Más de nueve millones se registraron para acceder a boletos de sus conciertos en París, reflejando la alta expectativa por su regreso a los escenarios

  • 05
  • Abril
    2026

El regreso a los escenarios de Céline Dion causó gran furor en sus fans, al grado de que sus shows en París ya alcanzaron los nueve millones de usuarios inscritos para la preventa de boletos.

De acuerdo con la prensa local, los distintos sistemas de preventa abrieron las inscripciones inmediatamente después de que la cantante canadiense anunciara su regreso a los escenarios mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

En este sentido, hasta el jueves pasado, fecha en la que terminó el plazo para registrarse a la preventa, alcanzó los nueve millones de inscripciones según datos recopilados por el diario Le Parisien.

La organización, sin embargo, no ha hecho oficialmente comunicaciones sobre la cifra de peticiones. Para quien no consiga el código, la venta general de entradas será el 10 de abril.

Dion ofrecerá los diez conciertos entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, en el pabellón La Défense Arena, que tiene una capacidad total de unos 40.000 espectadores.

La última actuación de la canadiense fue en 2024, precisamente en París durante la apertura de los Juegos Olímpicos, donde interpretó "Hymne à l’amour", de Édith Piaf, desde lo alto de la torre Eiffel.

Pero en cuanto a su última gran actuación, fue en Nueva York en 2020, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de COVID-19 y que después no pudo ser retomada por los problemas de salud de Dion.


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