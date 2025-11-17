Paul McCartney lanza canción 'silenciosa' contra uso de IA

El exBeatle Paul McCartney publicó una canción “silenciosa” como parte de un álbum de protesta que busca frenar el uso no autorizado de obras creativas por parte de empresas de inteligencia artificial (IA).

El proyecto, titulado “¿Es esto lo que queremos?”, reúne pistas sin música de varios artistas para presionar al Gobierno del Reino Unido a regular el entrenamiento de modelos de IA con contenido protegido por derechos de autor.

La peculiar pieza de McCartney, de 83 años y actualmente de gira en Norteamérica, incluye solo siseos de cinta, ruidos leves y un fundido final, simbolizando cómo la música podría quedar “silenciada” si la IA continúa explotando material creativo sin permiso ni retribución.

El álbum fue impulsado por el compositor Ed Newton-Rex, quien advirtió que el Gobierno británico parece más atento “a los intereses de las tecnológicas estadounidenses que a los de los creativos británicos”.

Artistas como Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer y Pet Shop Boys también respaldan la campaña.

McCartney ha sido una de las voces más firmes contra los planes que permitirían a las empresas de IA acceder masivamente a obras de texto, imágenes y música.

“Tenemos que tener cuidado… Si la IA acaba con eso, sería realmente lamentable”, señaló, subrayando el riesgo para los jóvenes creadores que buscan abrirse camino en la industria.

