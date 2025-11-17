Cerrar X
caa1a97bc4598611204bd7549815ac233448dc41w_b54ee98e40
Escena

Paul McCartney lanza canción 'silenciosa' contra uso de IA

La peculiar pieza de McCartney, de 83 años y actualmente de gira en Norteamérica, incluye solo siseos de cinta, ruidos leves y un fundido final

  • 17
  • Noviembre
    2025

El exBeatle Paul McCartney publicó una canción “silenciosa” como parte de un álbum de protesta que busca frenar el uso no autorizado de obras creativas por parte de empresas de inteligencia artificial (IA).

El proyecto, titulado “¿Es esto lo que queremos?”, reúne pistas sin música de varios artistas para presionar al Gobierno del Reino Unido a regular el entrenamiento de modelos de IA con contenido protegido por derechos de autor.

La peculiar pieza de McCartney, de 83 años y actualmente de gira en Norteamérica, incluye solo siseos de cinta, ruidos leves y un fundido final, simbolizando cómo la música podría quedar “silenciada” si la IA continúa explotando material creativo sin permiso ni retribución.

El álbum fue impulsado por el compositor Ed Newton-Rex, quien advirtió que el Gobierno británico parece más atento “a los intereses de las tecnológicas estadounidenses que a los de los creativos británicos”.

Artistas como Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer y Pet Shop Boys también respaldan la campaña.

McCartney ha sido una de las voces más firmes contra los planes que permitirían a las empresas de IA acceder masivamente a obras de texto, imágenes y música.

“Tenemos que tener cuidado… Si la IA acaba con eso, sería realmente lamentable”, señaló, subrayando el riesgo para los jóvenes creadores que buscan abrirse camino en la industria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_57_59_PM_fdba376f84
México: segundo país más afectado por hackeos en Latinoamérica
nl_irene_vallejo_1d27b50579
Irene Vallejo: Entre vértigo digital y el refugio de la palabra
finanzas_nvidia_4db6d6b409
‘Inyectará’ NVIDIA su tecnología en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

cc1ec401_6be8_4888_944e_f0575d82c9ae_c1a1f646b3
Tamaulipas recibe la estafeta del Tianguis de Pueblos Mágicos
rescatan_bebe_pecari_dcab3be907
Rescatan a pecarí bebé en alcantarilla de Guadalupe
metro_chicago_prende_a_mujer_fuego_7c9488ef3f
Hombre prende fuego a mujer en tren de Chicago y huye
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×