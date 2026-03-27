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Paul McCartney lanza álbum inspirado en su juventud en Liverpool

Paul McCartney lanzará el 29 de mayo 'The Boys Of Dungeon Lane', un álbum nostálgico sobre sus años en Liverpool y el origen de The Beatles

  • 27
  • Marzo
    2026

El legendario músico británico Paul McCartney anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado "The Boys Of Dungeon Lane", que llegará el próximo 29 de mayo y marcará su regreso discográfico desde 2020.

El disco, compuesto por 14 canciones, está profundamente ligado a su infancia en Liverpool, ciudad donde dio sus primeros pasos musicales antes de alcanzar la fama mundial con The Beatles.

Un viaje a los años previos a la fama

El título del álbum hace referencia a un lugar cercano a su hogar de infancia, un espacio que ahora sirve como eje narrativo de esta producción.

“Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool”, compartió el artista, quien a sus 83 años vuelve a explorar su pasado como fuente creativa.

El material revive momentos clave de su juventud, incluyendo sus primeras experiencias musicales junto a John Lennon y George Harrison, mucho antes del fenómeno global de la Beatlemanía.

Como adelanto, McCartney lanzó el tema Days We Left Behind, una canción marcada por la nostalgia y la reflexión sobre el paso del tiempo.

“A menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado… ¿cómo se podría escribir sobre otra cosa?”, expresó el músico.

El sencillo deja ver el tono íntimo del álbum, que combina baladas, canciones de amor y relatos personales.

El álbum fue producido por Andrew Watt, reconocido por su trabajo con artistas como Elton John y Lady Gaga, y comenzó a gestarse hace aproximadamente cinco años.

Descrito como un proyecto “ecléctico”, el disco muestra a McCartney tocando múltiples instrumentos y explorando distintos estilos musicales, fiel a su sello creativo.

Desde su primer álbum solista McCartney en 1970, tras la separación de The Beatles, el músico ha mantenido una carrera prolífica, incluyendo su etapa con la banda Wings junto a su esposa Linda McCartney y Denny Laine.

Ahora, más de cinco décadas después, el británico vuelve a mirar hacia atrás para construir un nuevo capítulo musical.


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