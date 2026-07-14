Paul Wesley se casa con la modelo Natalie Kuckenburg

El actor de The Vampire Diaries contrajo matrimonio con la modelo brasileña Natalie Kuckenburg en una ceremonia celebrada en California

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El actor Paul Wesley, conocido por interpretar a Stefan Salvatore en The Vampire Diaries, contrajo matrimonio con la modelo germano-brasileña Natalie Kuckenburg en una ceremonia civil realizada en el Palacio de Justicia del Condado de Santa Bárbara, en California.

La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales con una serie de fotografías de la celebración, en las que también apareció su perro Greg, quien fue presentado como el "Best Boy" de la boda.

Así fue la ceremonia

Natalie Kuckenburg lució un vestido largo de satén color marfil diseñado por Galia Lahav, con corte al bies, drapeados, tirantes finos cruzados en la espalda y detalles de costuras diagonales.

En la publicación que anunció el enlace, la modelo escribió: "Sr. y Sra. y el buen chico Greg", mensaje que recibió numerosas felicitaciones de seguidores y amigos de la pareja, entre ellos Nina Dobrev, compañera de Wesley en The Vampire Diaries.

Un nuevo capítulo para el actor

La boda se dio a conocer una semana después de que Inés de Ramón, exesposa de Paul Wesley, oficializara su relación con Brad Pitt mediante una publicación en redes sociales.

Wesley e Inés de Ramón comenzaron su relación en 2018 y se casaron un año después en Montauk. Tras mantener un perfil discreto durante su matrimonio, la pareja se separó en septiembre de 2022.

El actor presentó la solicitud de divorcio en febrero de 2023 por diferencias irreconciliables y el proceso concluyó en febrero de 2024.

De acuerdo con los documentos judiciales, ambas partes alcanzaron un acuerdo de mutuo consentimiento sobre sus bienes y demás aspectos legales derivados de la separación.

Con este matrimonio, Paul Wesley y Natalie Kuckenburg inician una nueva etapa juntos.

La pareja decidió compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la ceremonia, que estuvo marcada por un ambiente íntimo y la presencia de su inseparable mascota Greg.