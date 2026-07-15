El mandatario español comparte el liderazgo del grupo con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien ocupa el cargo desde 2022

Inicio / Internacional / ONU designa Pedro Sánchez como copresidente de Defensores de ODS

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó este miércoles al presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, como copresidente del grupo de Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El secretario del organismo, António Guterres, advirtió que los Objetivos de Desarrollo Sostenible corren el riesgo de quedar fuera de alcance y pidió acelerar los avances con mayor rapidez y ambición.

"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible corren el riesgo de quedar fuera de nuestro alcance".

Mencionó que este nombramiento se realiza a menos de cinco años para llegar a la fecha límite del plan de acción.

Pedro Sánchez se compromete a garantizar aplicación de Agenda 2030

Pedro Sánchez aseguró que la Agenda 2030 sigue siendo la hoja de ruta para hacer frente a los grandes desafíos mundiales, por lo que se compromete a garantizar la aplicación del plan.

"El Decenio de Acción no está perdido: está en nuestras manos y debemos actuar", declaró Sánchez.

El mandatario español comparte el liderazgo del grupo con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien ocupa el cargo desde 2022.

Sus principales responsabilidades como copresidente incluyen: