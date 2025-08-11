Penélope Cruz, Kany García y Residente llegan a show de Bad Bunny

La residencia de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico continúa dejando momentos memorables, gracias a las sorpresas y a la presencia de invitados especiales.

En la función de este domingo, la actriz española Penélope Cruz, el rapero Residente y la cantante Kany García fueron protagonistas de la noche.

«Acho PR es otra cosa», exclamó Cruz desde el balcón de la icónica casita rosa del Coliseo de Puerto Rico, donde se desarrolla la residencia No Me Quiero Ir De Aquí.

Penélope Cruz esta noche en la 15.ª función de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.

Acompañada de su esposo, el actor Javier Bardem, la intérprete pronunció la frase que da inicio al tema Voy a llevarte para PR, desatando la euforia del público.

En esta decimoquinta presentación, de un total de 30, Residente encendió la fiesta interpretando clásicos como Atrévete-te-te y Chulin Culin Chunfly desde el mismo escenario simbólico.

Llega Residente a la 15.ª función de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.

Por su parte, Kany García se unió a la lista de artistas que han cantado Lo que le pasó a Hawaii, tema que en conciertos anteriores fue interpretado por Pedro Capó y Ednita Nazario.

Llega Kany García a interpretar "LO QUE LE PASÓ A HAWAII" en la 15.ª función de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.

Bad Bunny también rindió tributo al legendario pianista y compositor Eddie Palmieri, fallecido el 6 de agosto a los 88 años, con el tema Vámonos pa’l monte.

A lo largo de la residencia, el “Conejo Malo” ha compartido escenario con figuras como Jhay Cortez, Wisin, Jowell y Randy, Farruko y Gilberto Santa Rosa, mientras que la casita rosa ha recibido a personalidades como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi y Tito Trinidad.

Con más de 400,000 boletos vendidos, esta serie de 30 conciertos representa un evento sin precedentes para la isla, con un impacto económico estimado en 377 millones de dólares.

La residencia sirve de antesala a su próxima gira mundial, tras el lanzamiento de su álbum Debí Tirar Más Fotos, un homenaje a Puerto Rico que fusiona reguetón con ritmos de salsa y plena.

