Petro respalda a Dua Lipa tras denuncias de acoso en Bogotá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su respaldo a la cantante Dua Lipa luego de que circularan en redes sociales videos que muestran aglomeraciones y presuntos comportamientos de acoso por parte de seguidores a las afueras del hotel donde se hospeda en Bogotá.

“Es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, escribió el mandatario en X.

🚨Apareció Dua lipa, llego hace casi 24hs a Bogotá, Colombia y nadie la vio por horas, la encontraron en un Bar junto a su prometido Callum Turner a visitarla, ahora se entiende su desaparición! pic.twitter.com/kE3IkBpSgO — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 27, 2025

Las declaraciones surgieron después de que un grupo de fans denunciara que la artista “se siente presionada, perseguida y asustada”, debido a que decenas de personas permanecieron hasta la medianoche del jueves intentando acercarse a la cantante y a su prometido, el actor Callum Turner, algunos incluso utilizando parlantes y megáfonos.

Dua Lipa se robó el show en Bogotá al cantar 'Antología' de Shakira

La visita de Dua Lipa coincidió con su presentación en el estadio El Campín, donde ofreció uno de los conciertos de su Radical Optimism World Tour.

Durante el espectáculo, la artista sorprendió al público al interpretar “Antología”, uno de los temas más emblemáticos de Shakira, lo que desató una ola de emoción entre los asistentes.

🚨Dua lipa haciendo el cover “Antología” de Shakira en @ Bogotá, Colombiapic.twitter.com/5XI45EYZHc — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 29, 2025

El gesto se suma a la serie de homenajes que la cantante ha realizado a la música latina durante su gira por la región.

En otros países ha interpretado temas de artistas como Miranda!, Soda Stereo, Mon Laferte y Mauricio Mesones, pero la elección de un clásico colombiano le dio un significado especial a su presentación en Bogotá.

Antes de cantar el tema, Dua Lipa dedicó unas palabras en español a la barranquillera y al público: “Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira. Si la conoces, esto es Antología”.

Instantes después, el estadio estalló en euforia y coreó la canción de principio a fin.

