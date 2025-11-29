Cerrar X
Escena

Petro respalda a Dua Lipa tras denuncias de acoso en Bogotá

Petro expresó su apoyo a Dua Lipa tras denuncias de acoso de fans en Bogotá y ofreció ayuda para su seguridad durante su visita al país

  • 29
  • Noviembre
    2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su respaldo a la cantante Dua Lipa luego de que circularan en redes sociales videos que muestran aglomeraciones y presuntos comportamientos de acoso por parte de seguidores a las afueras del hotel donde se hospeda en Bogotá.

“Es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, escribió el mandatario en X.

Las declaraciones surgieron después de que un grupo de fans denunciara que la artista “se siente presionada, perseguida y asustada”, debido a que decenas de personas permanecieron hasta la medianoche del jueves intentando acercarse a la cantante y a su prometido, el actor Callum Turner, algunos incluso utilizando parlantes y megáfonos.

Dua Lipa se robó el show en Bogotá al cantar 'Antología' de Shakira

La visita de Dua Lipa coincidió con su presentación en el estadio El Campín, donde ofreció uno de los conciertos de su Radical Optimism World Tour.

Durante el espectáculo, la artista sorprendió al público al interpretar “Antología”, uno de los temas más emblemáticos de Shakira, lo que desató una ola de emoción entre los asistentes.

El gesto se suma a la serie de homenajes que la cantante ha realizado a la música latina durante su gira por la región.

En otros países ha interpretado temas de artistas como Miranda!, Soda Stereo, Mon Laferte y Mauricio Mesones, pero la elección de un clásico colombiano le dio un significado especial a su presentación en Bogotá.

Antes de cantar el tema, Dua Lipa dedicó unas palabras en español a la barranquillera y al público: “Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira. Si la conoces, esto es Antología”.

Instantes después, el estadio estalló en euforia y coreó la canción de principio a fin.

 


