Recibe Cuba ayuda humanitaria de Colombia ante crisis energética

Un barco con cerca de 100 toneladas de alimentos y bienes de primera necesidad procedentes de Colombia llegó este viernes a Cuba como parte de los esfuerzos de cooperación internacional dirigidos a la isla, que enfrenta una prolongada crisis económica y energética.

La embarcación arribó al puerto de La Habana después de zarpar desde Cartagena de Indias a inicios de junio. A bordo transportó alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos y paneles solares, informó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

El envío fue realizado por instrucción del presidente colombiano, Gustavo Petro, y busca contribuir a aliviar algunas de las necesidades más urgentes de la población cubana. Además de la carga donada por el gobierno colombiano, el barco trasladó siete toneladas de mercancías recolectadas por organizaciones y grupos solidarios.

Más países han enviado apoyo a la isla

La ayuda colombiana se suma a otros cargamentos internacionales recibidos recientemente por Cuba. El fin de semana pasado llegó otro buque con 1,700 toneladas de productos de primera necesidad procedente de México y Belice.

De igual forma, China, Rusia, Uruguay y algunos países europeos han enviado distintos apoyos en los últimos meses, en medio de las dificultades económicas que enfrenta la nación caribeña.

La crisis energética afecta a diversos sectores

Cuba atraviesa una compleja situación económica desde hace cinco años, escenario que se ha agravado por las dificultades para acceder a combustible. La isla produce aproximadamente el 40% del petróleo que consume, por lo que depende en gran medida de las importaciones para cubrir su demanda energética.

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