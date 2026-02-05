Gasolinera de Saltillo, entre las más caras del país

Una estación de servicio ubicada en Saltillo fue incluida entre las gasolineras con márgenes de ganancia más altos del país en el más reciente reporte Quién es Quién en los Combustibles, presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con el informe correspondiente al periodo del 19 al 25 de enero de 2026, una estación de la marca Petro Seven, localizada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, registró un precio promedio de 24.99 pesos por litro de gasolina regular, con un margen de ganancia estimado en 3.50 pesos, el más alto de la región Noreste y uno de los mayores a nivel nacional durante ese lapso.

El reporte federal compara precios y márgenes de estaciones de servicio en ocho regiones del país, con base en información de la Comisión Reguladora de Energía y referencias de costos, con el objetivo de brindar elementos para que los consumidores puedan identificar estaciones con precios elevados y tomar decisiones informadas.

Además del reporte de Profeco, plataformas de monitoreo de precios indican que en Saltillo la gasolina premium ha alcanzado durante las últimas semanas rangos de 27.49 a 27.59 pesos por litro, ubicándose entre los niveles más altos dentro del municipio. En ese segmento se mencionan estaciones como Costco Gas Station, que suele registrar tarifas superiores al promedio local en premium, así como Petro-7, que en diversas sucursales ha mantenido precios elevados tanto en premium como en diésel.

En esos mismos rangos de precios aparecen estaciones operadas por Servicios Gasolineros de México S.A. de C.V., Servicios Energéticos Plaza Industrial S.A. de C.V., Servicio El Toreo de Saltillo S.A. de C.V. y Gasolinera Metropolitana S.A. de C.V., las cuales han reportado los precios máximos del municipio en este tipo de combustible.

En contexto, el precio promedio de la gasolina premium en Saltillo suele ubicarse entre 26 y 27.49 pesos por litro, aunque el costo final puede variar según el tipo de combustible, la ubicación de la estación y las condiciones de comercialización de cada permiso autorizado.

La Profeco reiteró que el ejercicio de monitoreo semanal no implica sanciones automáticas, sino que busca transparentar los precios, fomentar la competencia y ofrecer información clara para que los consumidores comparen y elijan dónde cargar combustible.

Comentarios