Poncho De Nigris asegura que Liga MX lo vetó de los estadios

Tras un polémico tuit defendiendo a su hermano, Poncho asegura que la Liga MX lo ha vetado de todos sus estadios

Poncho De Nigris acusó a la Liga MX de vetarlo indefinidamente de todos los estadios de México tras defender a su hermano Aldo De Nigris, auxiliar técnico de Rayados, por una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Cabe recordar al término del partido de la primera jornada del torneo entre Rayados y Santos Laguna, Aldo publicó un polémico tuit contra el arbitraje, que después borró, ante la cual la Comisión Disciplinaria aplicó la citada sanción por el mal uso de las redes sociales.

Ante esto, el influencer salió en defensa de su hermano y arremetió contra la Liga MX.

"¿Qué es esto? Por un tuit. Vaya lacras que tenemos en el futbol. Siempre ha sido lo mismo desde el pacto de caballeros que no dejaron jugar a Toño en México porque se había ido sin pagar derecho de piso. Viva México", escribió Poncho en la publicación.

Poco después, al recibir la supuesta notificación del veto, el conductor compartió en Twitter que dice: "No puedo entrar a ningún estadio de México, según la Liga MX. ¿Dónde quedó la libre expresión? Bola de ratas corruptas. Voy a ir el sábado al Gigante de Acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada", acusó De Nigris.

(Con información de Daniela Reyna)