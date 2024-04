Ponen la nota alta con su mezcla de ritmos y sonidos

Lleno de energía y el ir y venir de la multitud entre entre sus nueve escenarios, el festival Pa’l Norte celebró su edición 2024 este fin de semana, con tres jornadas que incluyó a exponentes de géneros para todos los gustos.

El cierre de este domingo corrió a cargo de Imagine Dragons, que brindó un espectáculo enérgico liderado por su vocalista Dan Reynolds, quien, como es costumbre, robó suspiros de las damas descubriendo su torso y caminando repetidamente por la pasarela que se extendía hacia la multitud.

Su set estuvo lleno de éxitos que fueron coreados por la audiencia: Believer, It's time, Thunder, Shots, Whatever it takes, On the top of the World y Demons. Incluso se dio tiempo de cantar el coro de Cielito lindo y recitar un verso de un poema en español.

En la tercera jornada de Pa'l Norte la representación mexicana tuvo entre sus exponentes a Oscar Maydon, Santa Fe Klan y Fuerza Regida, que prendieron a los regios con melodías repletas de bajosexto, acordeón, vientos y llamados bélicos.

Maydon encendió motores con Los Collares, Rompe la Dompe, Madonna, Otro día otra aventura, De Fiesta y Porte Exuberante, entre otras rolas.

Santa Fe Klan la rompió con su hip hop, mezclado con cumbia colombiana, con rolas como Así Soy, Grandes Ligas, El Angel que te cuida, Mar y Tierra, que pusieron a todos a rapear y brincar.

Nuevo León tuvo la representación de The Warning, Kinky -con show acústico-, y Genitallica en el cierre en otro de los escenarios principales.

La variedad acostumbrada de Pa’l Norte se hizo presente con propuestas con orígenes de los 80’s y los 90’s, con el alternativo de Placebo que prendió a los regios con hits como The Bitter End, For What Is Worth y el afamado cover de Kate Bush, Running Up That Hill, la más celebrada por la gente.

El rock pop de Maná convenció con Mariposa traicionera, Corazón espinado, Vivir sin aire, Oye mi amor, Me vale, entre otros clásicos; mientras que Enanitos Verdes prendió como en sus viejos tiempos con Por el resto, Luz de día y la infaltable Lamento Boliviano.

Fuerza Regida hizo lo propio con un banquete regional encabezado por Igualito a mi apá, seguido por Dijeron que no la iba a lograr, C H y la Pizza, TQM, entre otras, además de poner a bailar a todos con Bebé Dame -conocida por su dueto con Grupo Frontera- así como Desvelado, de Bobby Pulido.

(Con información de Héctor Camero y forografía de Misael Aleman)

Comentarios