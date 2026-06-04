Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León emitió un comunicado oficial para precisar qué actividades con vehículos todo terreno está permitidas y cuáles quedan prohibidas dentro de la entidad para proteger el medio ambiente.

Al respecto, la autoridad estatal precisó que el marco legal permite las actividades familiares, recreativas, deportivas y turísticas en estos vehículos, bajo la premisa de no ocasionar daños a los ecosistemas, la flora y la fauna locales.

Al respecto, el titular del organismo enfatizó la importancia de mantener informada a la población para conciliar el esparcimiento con el cuidado ecológico.

"Es importante brindar certeza y claridad a la ciudadanía sobre lo que está permitido y lo que no. El objetivo de la legislación es promover actividades recreativas responsables, compatibles con la conservación de nuestros ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de los espacios naturales de Nuevo Leon", informo Luis Herrera, Director General de Parques y Vida Silvestre.

Para facilitar el cumplimiento de la ley, la dependencia estatal compartió una guía práctica dirigida a los propietarios y clubes de vehículos todo terreno, incluidos los "razer".

Dentro de las actividades que sí están permitidas por las autoridades, se autoriza la continuidad de los paseos y recorridos recreativos, turísticos o deportivos. Para ello, es indispensable que los conductores circulen con su documentación en regla, incluyendo el registro del vehículo, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación y póliza de seguro.

Asimismo, el tránsito debe realizarse de manera exclusiva por caminos y brechas preexistentes que ya estén establecidos, que conecten con comunidades o que sean de uso habitual.

En el caso de los clubes, grupos y asociaciones civiles que deseen organizar rutas, caravanas o eventos masivos, estos podrán mantener sus actividades bajo la estricta condición de tramitar previamente los permisos correspondientes ante las autoridades estatales en materia de vida silvestre y protección ambiental.

Por otro lado, el marco legal establece claras restricciones respecto a lo que no se puede hacer en la entidad.

La ley prohíbe estrictamente realizar recorridos, competencias o cualquier tipo de maniobra dentro de los cauces de ríos, arroyos o cualquier otro cuerpo de agua, señalando como única excepción válida el cruce técnico y estrictamente necesario para continuar hacia un destino específico.

De igual forma, queda prohibido organizar rutas o caravanas masivas que carezcan de la debida autorización de las autoridades competentes, por lo que la realización de eventos clandestinos o sin regulación derivará en sanciones directas para los organizadores.

El Horizonte publicó este lunes que el diputado Glen Villarreal advirtió de un evento masivo que pretendía ingresar con cientos de vehículos a un cauce natural.

“El municipio no puede decirte que sí o que no a meter 400 vehículos motorizados en un río, que aparte los ríos son propiedad federal; no estoy hablando nada más de este evento de ‘bichotera' o ‘bichotada'. Ningún evento que quiera meter 100 o 500 o 1,000 vehículos en un río vivo se puede hacer en NL; ya tenemos que cambiar nuestras ideas”, enfatizó el diputado.

Finalmente, Parques y Vida Silvestre hizo un llamado al gremio de conductores de vehículos todo terreno para respetar los senderos autorizados, evitar la invasión de zonas ecológicamente sensibles y cumplir con los permisos necesarios, asegurando así la preservación de los paisajes neoloneses para las presentes y futuras generaciones.





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