Cerrar X
deportes_sultanes_d68d744bb3
Deportes

Sultanes vence 3-1 a Charros y siguen con vida en la serie

Con jonrones de Núñez y Lester y gran pitcheo de Tarpley, Sultanes ganan el Juego 3 a Charros y ponen la Final del Norte 2-1 aún a favor de Jalisco

  • 03
  • Septiembre
    2025

Con sólidas actuaciones ofensivas y un pitcheo impecable, los Sultanes de Monterrey se impusieron 3-1 a los Charros de Jalisco en el tercer juego de la Final de la Zona Norte, recortando la serie a 2-1 aún a favor de los jaliscienses.

El abridor Stephen Tarpley firmó una salida de calidad que le valió su segunda victoria en los playoffs. En cinco entradas, permitió solo tres hits y una carrera, además de otorgar cuatro pasaportes. La labor fue completada de forma eficiente por el bullpen regio, destacando los relevos de Alesandro, Franzua y Rodríguez, quienes sumaron un hold cada uno y permitieron apenas dos imparables en conjunto. Chris Ellis, apodado “El Señor Suspenso”, se apuntó su quinto salvamento de la postemporada con una novena entrada sin mayores complicaciones.

Los Charros tomaron la ventaja temprano en el segundo inning. Donny Sands anotó tras un rodado para doble play de Kyle Garlick, que fue bien ejecutado por la defensa de los Sultanes para eliminar también a Willie Calhoun y al propio Garlick.

La respuesta de los regiomontanos no se hizo esperar. En la parte baja del mismo segundo episodio, Zoilo Almonte remolcó la carrera del empate con un rodado que permitió a Víctor Mendoza —quien había iniciado la tanda con un doblete— llegar al plato.

Monterrey tomó la delantera en el cierre del tercer capítulo gracias a un cuadrangular solitario de Gustavo Núñez, su segundo en la presente postemporada, al castigar un lanzamiento alto de Luis Payán. Un inning más tarde, Josh Lester amplió la ventaja con su cuarto vuelacercas de los playoffs, enviando la pelota por todo el jardín derecho sin outs en la cuenta.

El marcador se mantuvo 3-1 hasta el final, gracias a la eficiente labor monticular de los Sultanes, quienes supieron contener a la ofensiva rival durante el resto del encuentro. El lanzador derrotado fue Luis Payán.

Con esta victoria, los dirigidos por Roberto Kelly siguen vivos en la serie y buscarán emparejarla este jueves 4 de septiembre a las 19:30 horas, cuando se dispute el cuarto juego en el Walmart Park. El duelo de pitcheo está pactado entre Luis Cessa (MTY) y Luis Iván Rodríguez (JAL).

El quinto juego se jugará el viernes 5 de septiembre en el mismo escenario, también a las 19:30 horas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_26_at_12_14_27_AM_f3703297a4
Sultanes elimina a Tecolotes y avanza a la Final de la Zona Norte
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_57_52_AM_fc60ded50a
Sultanes se enfrentará a los Charros de Jalisco, en Playoffs
nota_deportes_diablos_7cbf514ba0
No regresaron; barren a Sultanes en la Serie del Rey 2024
publicidad

Últimas Noticias

inter_congo_ebola_0f62931479
Ministerio de salud de Congo anuncia un nuevo brote de ébola
EH_FOTO_VERTICAL_6_0c8ca38984
Sheinbaum visitará Coahuila este fin de semana por gira nacional
914ecf1a_d29b_4168_b557_6d1766fad372_e3a6206958
'Ola Verde' da empleo y mejora espacios públicos en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
publicidad
×