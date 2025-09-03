Sultanes vence 3-1 a Charros y siguen con vida en la serie

Con sólidas actuaciones ofensivas y un pitcheo impecable, los Sultanes de Monterrey se impusieron 3-1 a los Charros de Jalisco en el tercer juego de la Final de la Zona Norte, recortando la serie a 2-1 aún a favor de los jaliscienses.

El abridor Stephen Tarpley firmó una salida de calidad que le valió su segunda victoria en los playoffs. En cinco entradas, permitió solo tres hits y una carrera, además de otorgar cuatro pasaportes. La labor fue completada de forma eficiente por el bullpen regio, destacando los relevos de Alesandro, Franzua y Rodríguez, quienes sumaron un hold cada uno y permitieron apenas dos imparables en conjunto. Chris Ellis, apodado “El Señor Suspenso”, se apuntó su quinto salvamento de la postemporada con una novena entrada sin mayores complicaciones.

Los Charros tomaron la ventaja temprano en el segundo inning. Donny Sands anotó tras un rodado para doble play de Kyle Garlick, que fue bien ejecutado por la defensa de los Sultanes para eliminar también a Willie Calhoun y al propio Garlick.

La respuesta de los regiomontanos no se hizo esperar. En la parte baja del mismo segundo episodio, Zoilo Almonte remolcó la carrera del empate con un rodado que permitió a Víctor Mendoza —quien había iniciado la tanda con un doblete— llegar al plato.

Monterrey tomó la delantera en el cierre del tercer capítulo gracias a un cuadrangular solitario de Gustavo Núñez, su segundo en la presente postemporada, al castigar un lanzamiento alto de Luis Payán. Un inning más tarde, Josh Lester amplió la ventaja con su cuarto vuelacercas de los playoffs, enviando la pelota por todo el jardín derecho sin outs en la cuenta.

El marcador se mantuvo 3-1 hasta el final, gracias a la eficiente labor monticular de los Sultanes, quienes supieron contener a la ofensiva rival durante el resto del encuentro. El lanzador derrotado fue Luis Payán.

Con esta victoria, los dirigidos por Roberto Kelly siguen vivos en la serie y buscarán emparejarla este jueves 4 de septiembre a las 19:30 horas, cuando se dispute el cuarto juego en el Walmart Park. El duelo de pitcheo está pactado entre Luis Cessa (MTY) y Luis Iván Rodríguez (JAL).

El quinto juego se jugará el viernes 5 de septiembre en el mismo escenario, también a las 19:30 horas.

