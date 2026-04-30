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Finanzas

Ponen a México en la agenda global de turismo

La segunda edición de La Gran Escapada ofrecerá descuentos de hasta 60% y ofertas de hasta 90% en productos y servicios turísticos.

  • 30
  • Abril
    2026

Con el objetivo de posicionar a México en la agenda global del turismo y fortalecer el mercado interno, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) anunció la apertura del registro para la segunda edición de La Gran Escapada, una estrategia que ofrecerá descuentos de hasta 60% y promociones máximas de hasta 90% en productos y servicios turísticos.

La iniciativa busca incentivar los viajes dentro del país, ampliar la estadía de los turistas y dinamizar temporadas de menor demanda.

El registro para tour operadoras, prestadores de servicios y negocios turísticos estará disponible hasta el 17 de junio en el sitio oficial del programa, mientras que las promociones se activarán del 18 al 21 de junio. 

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En este contexto, el presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, destacó que el programa pretende consolidarse como el “Buen Fin del turismo”. 

“La Gran Escapada busca que las familias mexicanas puedan viajar más por México, para que el consumo se quede en las comunidades”, afirmó, al subrayar el impacto económico que genera en destinos locales.

Además, la estrategia se complementa con la realización del 4º Congreso Mundial de Turismo Deportivo, que se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. 

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Este evento, impulsado por ONU Turismo, reunirá a líderes del sector para analizar el potencial del deporte como motor de desarrollo económico, inversión y promoción cultural.

Autoridades del sector coincidieron en que ambas iniciativas buscan proyectar a México a nivel internacional y generar beneficios económicos en el territorio. 

De acuerdo con cifras de la primera edición de La Gran Escapada, se alcanzó una derrama de $40,000 millones de pesos, con incremento en ventas para el 70% de los negocios participantes, lo que refuerza su papel como una herramienta clave para el crecimiento del turismo nacional.


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