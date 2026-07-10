¿Por qué Ariana Grande no estará en American Horror Story 13'?

La cantante Ariana Grande no participará en la nueva temporada de la serie por conflictos de agenda con su gira internacional

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La cantante Ariana Grande finalmente no formará parte de la decimotercera temporada de American Horror Story, cuyo estreno está programado para el próximo 24 de septiembre en FX.

La cantante no alcanzó a incorporarse a la producción debido a conflictos de agenda derivados de los cambios en el calendario de filmación y de su gira Eternal Sunshine Tour.

De acuerdo con información publicada por Deadline, la artista nunca llegó a grabar escenas para la nueva entrega de la popular serie de terror.

Conflictos de agenda impidieron su participación

Las modificaciones en el calendario de producción coincidieron con el desarrollo de la gira internacional de Grande, lo que hizo imposible concretar su debut dentro de la franquicia creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk.

A finales de junio, la intérprete realizó ajustes en algunas fechas de su gira.

El concierto previsto para el 12 de julio en el Barclays Center de Brooklyn fue reprogramado para el 14 de julio, mientras que las presentaciones del 22 y 24 de julio en Boston fueron movidas al 23 y 26 del mismo mes. Posteriormente, la gira continuará con actuaciones en Nueva York, Canadá, Chicago y Londres.

La noticia llega un día después de que Deadline diera a conocer la fecha oficial de estreno de la temporada 13 y adelantara parte de la promoción que tendrá la serie durante la próxima Comic-Con de San Diego.

Recientemente, integrantes del elenco fueron vistos filmando escenas en exteriores, situación que llevó a los seguidores a notar la ausencia de Ariana Grande. Ahora se confirmó que la cantante nunca llegó a integrarse al rodaje.

Durante esas grabaciones también fueron vistos dos actores cuya participación no había sido anunciada previamente: Frances Conroy y Alex Consani.

El misterio sobre la nueva temporada continúa

Hasta el momento, los responsables de la producción mantienen bajo reserva los detalles sobre la historia que desarrollará la decimotercera temporada.

El elenco previamente confirmado está integrado por Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Jessica Lange, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, John Waters y Leslie Grossman.

Asimismo, circulan versiones sobre el posible regreso de John Carroll Lynch, Mena Suvari y Matt Fraser, quienes volverían interpretando personajes ya vistos en entregas anteriores de American Horror Story. En contraste, Paul Anthony Kelly, Berto Colón y Joey Pollari debutarán en la franquicia con esta nueva temporada.

Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ned Martel, Charlie Carver, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Tanase Popa, Crystle Roberson Dorsey, Jennifer Salt y Tim Minear figuran como productores ejecutivos de la serie, que es realizada por 20th Television.