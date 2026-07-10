Guillermo del Toro recibirá doctorado honoris causa de AFI

El cineasta mexicano y Aaron Sorkin serán reconocidos por sus aportaciones al arte durante la graduación del Conservatorio del AF

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El director mexicano Guillermo del Toro y el guionista estadounidense Aaron Sorkin recibirán un doctorado honoris causa en Bellas Artes durante la ceremonia de graduación del Conservatorio del Instituto Americano de Cine (AFI).

El reconocimiento será entregado el próximo 7 de agosto en el Teatro Chino TLC de Hollywood, como parte del evento que celebrará a la generación de graduados de 2026.

Reconocimiento a dos figuras del cine

Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo del AFI, destacó la trayectoria de ambos creadores y aseguró que representan fuerzas creativas de gran relevancia para la industria cinematográfica.

"Guillermo del Toro y Aaron Sorkin son fuerzas creativas prolíficas e inigualables, justo cuando el mundo más las necesita", señaló en un comunicado.

Gazzale agregó que sus obras, desde la construcción de mundos imaginarios hasta la creación de diálogos memorables, han inspirado a públicos de todo el mundo y servirán como ejemplo para los nuevos egresados del Conservatorio del AFI.

Una trayectoria premiada

Del Toro ha sido galardonado en tres ocasiones con el premio Óscar: dos por su película 'The Shape of Water' (2017), en las categorías de mejor película y mejor director, y uno más por su versión animada de 'Pinocchio' (2022).

Dentro de su carrera también destacan cintas como 'El laberinto del Fauno' (2007) y su reciente adaptación de 'Frankenstein' (2025), protagonizada por Jacob Elordi.

El cineasta mexicano recibirá este reconocimiento junto a Sorkin, quien inició su carrera como dramaturgo en Broadway y obtuvo el Óscar a mejor guion por 'The Social Network' (2010).

El escritor estadounidense también es reconocido por sus trabajos en producciones como 'The American President' (1995) y 'Charlie Wilson's War' (2007).

El doctorado honoris causa del AFI ha sido otorgado anteriormente a importantes figuras del cine como Mel Brooks, Clint Eastwood, Jodie Foster, Spike Lee, Helen Mirren, David Lynch, Jamie Lee Curtis y Viola Davis.