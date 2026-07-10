Hollywood debate futuro de actores tras el debut de actriz IA

La actriz creada con inteligencia artificial genera críticas por el uso de datos humanos y abre el debate sobre el futuro del cine

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La llegada de Tilly Norwood a la pantalla grande volvió a encender la discusión en Hollywood sobre el papel de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento y sobre los límites entre la creación tecnológica y el trabajo artístico humano.

El estudio británico Particle 6 anunció la producción de Misaligned, una comedia dramática protagonizada por Norwood, un personaje generado mediante inteligencia artificial que compartirá proyecto con integrantes humanos del equipo de producción.

Eline van der Velden, fundadora y directora ejecutiva de Particle 6, aseguró que el objetivo del proyecto es mostrar las capacidades actuales de la inteligencia artificial y ayudar a que más profesionales del sector comprendan su potencial.

"Cada vez más personas escuchan y comprenden ese mensaje", afirmó Van der Velden, quien señaló que desde el anuncio del proyecto ha aumentado el interés de creativos por explorar estas herramientas.

Sindicatos cuestionan el origen de la inteligencia artificial

Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas entre sectores de Hollywood, que cuestionan la forma en que se crean estos personajes digitales y si fueron desarrollados con material de artistas humanos utilizado sin autorización.

El sindicato británico Equity expresó su preocupación por el uso de avatares de inteligencia artificial y señaló que la transparencia, el consentimiento y la compensación deben ser elementos fundamentales para regular esta tecnología en el cine, la televisión y el audio.

Cathy Sweet, directora de cine y televisión de Equity, advirtió que mientras continúen prácticas relacionadas con la extracción de datos y el uso de material sin permiso, persistirán los problemas de apropiación del trabajo creativo.

También Ted Tremper, director ejecutivo interino de la Creators Coalition on AI, cuestionó que Norwood pueda ser considerada una artista al no tratarse de una persona real.

Según Tremper, el personaje es resultado de una gran cantidad de creatividad humana extraída de manera invisible, por lo que planteó dudas sobre si quienes aportaron ese trabajo fueron reconocidos y compensados.

La creadora defiende el proyecto

Van der Velden afirmó que Tilly Norwood no está basada en la imagen de una persona específica, sino que fue creada mediante ideas originales, múltiples iteraciones y supervisión humana, además de herramientas disponibles públicamente.

La directora de Particle 6 explicó que Norwood es un personaje de inteligencia artificial diseñado para demostrar y enseñar sobre esta tecnología, y aseguró que únicamente participará en producciones creadas con inteligencia artificial, no en proyectos protagonizados por actores humanos.

"Sí, estamos de acuerdo, Tilly no es una persona. Es una IA, un personaje creado por Particle 6 para destacar, demostrar y enseñar a la gente sobre la IA", declaró.

La controversia ocurre mientras los estudios, sindicatos y creadores continúan definiendo los límites del uso de inteligencia artificial generativa en Hollywood.

Mientras algunos sectores exploran sus posibilidades como herramienta creativa, otros advierten sobre los riesgos para el empleo, la propiedad intelectual y la protección de la imagen de los artistas.

Chris Meledandri, director ejecutivo de Illumination, señaló recientemente que su equipo mantiene su confianza en la imaginación humana y reconoció incertidumbre sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el futuro del trabajo.