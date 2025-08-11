¿Por qué detuvieron a Pee Wee, ex integrante de los Kumbia Kings?

De nueva cuenta el ex integrante de los Kumbia Kings, Pee Wee, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Irvin "Pee Wee" Salinas, ex cantante principal de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, ha sido arrestado una vez más por el cargo de conducir en estado de ebriedad (DWI).

Según los registros de la cárcel, Salinas fue detenido en Edinburg el 10 de agosto de 2025. Esto marca su segundo arresto en los últimos años.

En enero de 2024, Salinas fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo por el mismo cargo y fue liberado más tarde ese día después de pagar una fianza de $1,500 dólares.

