Preparan Biopic de Britney Spears basado en 'La Mujer que Soy'

Universal Pictures contrató a Liz Meriwether para escribir el primer borrador de la película basada en las memorias de Britney Spears, dirigida por Jon M. Chu

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La película biográfica de Britney Spears continúa avanzando con la incorporación de la guionista Liz Meriwether, quien fue contratada por Universal Pictures para escribir el primer borrador del largometraje basado en las memorias La mujer que soy.

Con este movimiento, el proyecto dirigido por Jon M. Chu y producido por Marc Platt da un paso importante en su desarrollo, pese a las versiones que apuntaban a una posible pausa en su producción.

Una guionista con amplia trayectoria

Liz Meriwether es conocida por su trabajo en la comedia romántica Amigos con derechos y por ser la creadora de la serie New Girl. También ha participado en producciones como The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes y Morir de placer.

De acuerdo con el reporte, Meriwether será la responsable de desarrollar la adaptación cinematográfica de La mujer que soy, tomando como base el trabajo inicial realizado por Jon M. Chu y Marc Platt.

Un libro que rompió récords

Publicadas en 2023, las memorias de Britney Spears se convirtieron en el libro más vendido en la historia de la editorial Simon & Schuster, con más de seis millones de ejemplares distribuidos en todo el mundo.

En la obra, la cantante narra distintos episodios de su vida, entre ellos su infancia en Luisiana, el ascenso a la fama, su relación con Justin Timberlake y los años que permaneció bajo la tutela legal encabezada por su padre, Jamie Spears.

El éxito editorial despertó el interés de numerosos estudios y productoras antes de que Universal Pictures obtuviera los derechos de adaptación.

Entre las compañías interesadas figuraban Sony Pictures, Warner Bros., Disney, Netflix y 20th Century Studios, además de productoras vinculadas con Shonda Rhimes, Brad Pitt y Margot Robbie.

Universal apuesta por los musicales biográficos

La incorporación de Meriwether se produce en un contexto favorable para las películas biográficas sobre figuras de la música. Según el reporte, Universal busca aprovechar el buen momento que atraviesa este tipo de producciones tras el éxito comercial de Michael, la cinta inspirada en la vida de Michael Jackson.

Por ahora, el estudio no ha revelado cuándo comenzará el rodaje ni quién será la actriz encargada de interpretar a Britney Spears. Asimismo, un portavoz de Universal Pictures declinó hacer comentarios sobre el estado actual del proyecto.