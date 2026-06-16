El homenaje está programado para el próximo 20 de junio a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la capital del país

Inicio / Escena / Preparan fans de Oliver Tree homenaje de despedida en CDMX

La noticia sobre el fallecimiento de Oliver Tree ha generado una fuerte reacción entre miles de seguidores alrededor del mundo, especialmente en México.

Gracias a su carisma y propuesta musical, el intérprete de "Life Goes On" logró trascender fronteras y conectar con una amplia comunidad de fans mexicanos, quienes ahora buscan rendirle homenaje.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento en un accidente entre dos helicópteros, en el que también murieron el youtuber argentino Gaspi y el productor Lucas Vignale, seguidores del cantante comenzaron a expresar su pesar en redes sociales y a organizar un último adiós.

A través de distintas plataformas digitales surgieron iniciativas para recordar la trayectoria del músico y celebrar los momentos de alegría que dejó entre sus admiradores.

El homenaje está programado para el próximo 20 de junio a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, se invita a los asistentes llevar flores, cartas, dibujos, ilustraciones, pancartas y pequeños obsequios simbólicos relacionados con Oliver Tree como muestra de cariño y reconocimiento a su legado artístico.