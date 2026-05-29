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Escena

Preparan serie sobre infancia y adolescencia de Céline Dion

La producción autorizada por la familia mostrará la niñez de la cantante en Quebec y su formación dentro de un hogar musical

  • 29
  • Mayo
    2026

Los primeros años de vida de Céline Dion serán plasmados en una serie de televisión que, tentativamente, llevará por nombre Growing Up Dion y cuenta con el respaldo de la cantante y su familia.

Es la primera adaptación dramatizada autorizada sobre su infancia y su adolescencia, inspirada en el libro Dion, A Family Saga, que fue escrito por Jimmy Dion, sobrino de la artista.

El hermano de la intérprete, Jacques Dion, fungirá como productor del proyecto, mientras que Zoë Green será la showrunner. La producción estará a cargo de Diamant Rouge Entertainment.

“Esta serie captura el espíritu, las luchas y el amor que definieron nuestra infancia. Estamos orgullosos de compartir finalmente esta historia con el mundo de una manera auténtica", dijo Jacques.

La historia representará la infancia de la artista en su natal Quebec, como parte de una familia humilde y unida por la música, y mostrará cómo la relación con su madre Thérèse y la convivencia con sus 14 hermanos fueron clave en su formación.

No se sabe aún (al menos no ha sido revelado) quién interpretará a Céline en la historia, pero muchas actrices reconocidas ya levantaron la mano para apuntarse al casting.

Antes fue interpretada por Valérie Lemercier en la película Aline, estrenada en 2021, mientras que Christine Ghawi dio vida a la cantante en la producción televisiva Céline de 2008.

Céline Dion tiene una carrera de más de dos décadas, en la que ha vendido millones de discos alrededor del mundo.

En los últimos años, ha enfrentado problemas de salud relacionados con el síndrome de rigidez muscular, aunque recientemente retomó actividades públicas y musicales tras su emotivo regreso durante los Juegos Olímpicos.


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