Presenta J Balvin colección inspirada en la identidad colombiana

El cantante inauguró Colombiamoda 2026 con una propuesta que fusiona artesanía y moda urbana, sin ofrecer un espectáculo musical durante el evento

El cantante colombiano J Balvin nuevamente se expresó a través de la ropa, pues su nueva colección como diselador inauguró Colombiamoda 2026, una propuesta inspirada en la artesanía y la identidad colombiana.

“Cuando J Balvin diseña una colección esto pasa…”, escribió el artista en Instagram al acompañar varios videos del desfile inaugural de la principal feria de moda de Colombia que se realiza en Medellín hasta el 31 de julio.

En la pasarela huno predominio del cuero, bolsos de gran formato, tejidos y accesorios inspirados en la tradición artesanal del país, reinterpretados bajo una estética urbana y contemporánea.

El desfile del cantautor abrió el Opening Weekend, formato con el que Colombiamoda dio inicio este año a una semana de desfiles, negocios y actividades académicas, con una apuesta que busca estrechar los vínculos entre la moda, la música y las industrias creativas.

Aunque la presencia de J Balvin era uno de los principales atractivos de la inauguración, él fue únicamente al cierre del desfile para saludar al público junto al equipo creativo de la colección.

El artista no interpretó canciones ni ofreció un espectáculo musical, por lo que el protagonismo recayó en la propuesta presentada sobre la pasarela.