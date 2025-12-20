William y príncipe George ayudan en ONG para personas sin hogar

El príncipe William y su hijo mayor, el príncipe George, participaron juntos en los preparativos de la comida anual de Navidad en la sede londinense de la organización benéfica The Passage, dedicada a apoyar a personas sin hogar, en un acto cargado de simbolismo y memoria familiar.

Un gesto heredado de Diana de Gales

La visita tuvo un significado especial para el heredero al trono británico, ya que William acudió por primera vez a The Passage en 1993, cuando tenía 11 años, acompañado por su madre, la fallecida princesa Diana, quien le inculcó desde joven la importancia de la empatía y el compromiso social.

Este sábado, más de tres décadas después, el príncipe repitió el gesto con su hijo George, de 12 años, marcando el debut del menor en un acto solidario de este tipo.

Trabajo en equipo y ambiente navideño

Un video difundido por la cuenta oficial de los príncipes de Gales muestra a padre e hijo decorando el árbol de Navidad, colaborando en la cocina y compartiendo momentos con beneficiarios y voluntarios de la ONG, ambos con delantal y en un ambiente cercano y relajado.

“Orgullosos de unirnos a los voluntarios y el personal de The Passage para preparar el almuerzo de Navidad, ¡este año con otro par de manos de ayuda!”, escribió la familia real en redes sociales.

George, protagonista de la jornada

Durante la visita, el príncipe George participó activamente en las tareas, desde acomodar adornos hasta ayudar a colocar platos y cubiertos, además de conversar con el personal del centro.

De acuerdo con testigos, el menor mostró curiosidad y sensibilidad, haciendo preguntas sobre el trabajo que realiza la organización.

El director de The Passage, Mick Clarke, destacó que George se mostró conmovido por la experiencia, al igual que lo estuvo su padre cuando visitó el centro siendo niño.

Desde 2019, el príncipe William es patrón real de The Passage y ha convertido la lucha contra el sinhogarismo en uno de los ejes centrales de su labor filantrópica, incluyendo la creación de la iniciativa Homewards, enfocada en prevenir y erradicar esta problemática social en Reino Unido.

Tras la visita, William compartió una imagen histórica de su infancia junto a la princesa Diana en el mismo lugar, recordando que aquellas experiencias le dejaron “una profunda y duradera impresión” sobre la necesidad de tratar a los más vulnerables con respeto, dignidad y amabilidad.





