Protagonista de 'Good Boy' busca ser nominado para el Oscar

El estudio IFC lanzó una divertida campaña para que Indy, el perro que protagoniza la película Good Boy, sea considerado por la Academia en la próxima edición de los Premios Óscar.

A través de una carta publicada en redes sociales, el equipo del filme bromeó diciendo que el can “no fue lo suficientemente buen chico” para los votantes, e incluso pidieron que “le lancen un hueso” al talento animal de Hollywood.

La cinta, que mezcla humor y terror, se ha vuelto un fenómeno viral desde su estreno y ya acumula más de 2.3 millones de dólares en taquilla independiente.

Fans de todo el mundo apoyan la campaña para que Indy entre en la historia como el primer perro en competir por un Óscar en actuación.

