El actor estadounidense fue anunciado como el protagonista de la adaptación del videojuego de Ubisoft que prepara FX con formato antológico

Inicio / Escena / Confirman a Steve Buscemi para la serie de 'Far Cry'

Steve Buscemi encabezará el reparto de la adaptación televisiva de "Far Cry", proyecto desarrollado por FX basado en la popular franquicia de videojuegos de Ubisoft.

El actor compartirá créditos con Rob Mac, quien también participa como cocreador de la serie, y con Lizzy Caplan, cuya incorporación ya había sido anunciada previamente.

Hasta el momento, la producción mantiene en reserva los detalles sobre la historia y los personajes que interpretará cada integrante del elenco.

La adaptación mantendrá el formato de los videojuegos

La serie seguirá un formato antológico, similar al de la franquicia de videojuegos, por lo que cada temporada presentará una historia independiente con nuevos personajes y escenarios.

Este enfoque permitirá explorar diferentes conflictos y ambientaciones, tal como ocurre en las distintas entregas de "Far Cry".

Será el debut de Buscemi en una producción de FX

El proyecto marcará la primera colaboración de Steve Buscemi con FX, aunque el actor ya tiene relación con producciones vinculadas a la cadena gracias a su participación en la película original de "Fargo".

Buscemi también es reconocido por sus actuaciones en cintas como "El gran Lebowski", "Miller's Crossing", "Reservoir Dogs", "Ghost World", "La muerte de Stalin" y diversas producciones protagonizadas por Adam Sandler.

'Far Cry' suma más de 100 millones de jugadores

La serie será distribuida internacionalmente a través de FX, Hulu y Disney+.

La franquicia "Far Cry" debutó en 2004 y desde entonces ha lanzado seis entregas principales, además de varios títulos derivados. El videojuego más reciente, "Far Cry 6", llegó al mercado en 2021.

De acuerdo con Ubisoft, la saga ha superado los 100 millones de jugadores únicos desde su lanzamiento, consolidándose como una de las propiedades más exitosas de la compañía.