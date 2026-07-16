La serie modificará a su protagonista tras la lesión de Ryan Hurst durante el rodaje, lo que obligará a la producción a reorganizar el proyecto

Inicio / Escena / Reemplazarán a actor que hará a Kratos en serie de 'God of War'

La adaptación de "God of War" por parte de Prime Video sufrirá un cambio en su elenco luego de que el actor Ryan Hurst, quien interpretaría a Kratos, resultara lesionado durante el rodaje.

De acuerdo con Variety, la plataforma de streaming decidió sustituir a Ryan Hurst tras la lesión sufrida en el set de filmación. La información fue publicada inicialmente por Deadline.

Prime Video declinó realizar comentarios sobre el cambio de último momento, por lo que no se han dado a conocer detalles sobre el estado de salud del actor ni el tipo de lesión que sufrió.

Con la salida de Hurst, la producción deberá seleccionar a un nuevo intérprete para dar vida a Kratos, quien compartirá pantalla con Callum Vinson, encargado del papel de Atreus, hijo del "dios de la guerra".

La noticia llega apenas unos meses después de que Prime Video difundiera, en febrero, el primer vistazo de Ryan Hurst caracterizado como el protagonista de la franquicia.

Una vez que sea elegido el nuevo actor, se espera que el rodaje se reanude a mediados del otoño.

La producción retomará la historia de los dos videojuegos más recientes de 'God of War', en los que Kratos emprende un viaje junto a su hijo Atreus, de diez años, mientras ambos enfrentan a los dioses de la mitología nórdica.

Según la sinopsis oficial, padre e hijo buscan cumplir el último deseo de Faye, esposa de Kratos y madre de Atreus, al esparcir sus cenizas. Durante el recorrido, Kratos intenta enseñar a su hijo a convertirse en un mejor dios, mientras Atreus busca ayudar a su padre a ser un mejor ser humano.