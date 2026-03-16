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Michael B. Jordan celebra su Óscar con visita a comida rápida

El actor estadounidense ganó el premio a Mejor Actor Protagonista por 'Sinners' y optó por una celebración humilde que se volvió viral

  • 16
  • Marzo
    2026

El actor Michael B. Jordan ganó su primer Óscar a Mejor Actor Protagonista por su interpretación de los hermanos gemelos Smoke y Stack en la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

En la ceremonia, Jordan recibió una gran ovación tras subir al escenario, y en su discurso de aceptación agradeció a su familia, al equipo de la película y a los pioneros negros de la industria, mencionando a figuras como Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx y Forest Whitaker.

Celebración sencilla tras la gala

Tras la ceremonia, en lugar de asistir a fiestas glamorosas, Jordan decidió celebrar de forma sencilla: se dirigió a un local de In-N-Out Burger en Los Ángeles, todavía con su traje de gala y portando el Óscar en la mano.

Allí pidió una hamburguesa con papas al estilo clásico, firmó autógrafos y fue rodeado por fans y empleados que lo vitoreaban y tomaban fotos.

El local se convirtió en una fiesta improvisada, con personas gritando “¡felicidades!” mientras Jordan sonreía ampliamente.

Este gesto humilde contrastó con el glamour de la noche y se volvió viral al instante.

Discurso emotivo

El mensaje de Jordan se centró en la fe, el legado, la familia y el apoyo recibido a lo largo de su carrera, emocionando a la audiencia durante aproximadamente dos minutos.

Visiblemente emocionado, Jordan inició repitiendo: "Dios es bueno. Dios es bueno". Mirando a su madre en la platea, añadió: “¡Ey, mamá, ¿qué pasa? Todos saben cómo me siento por mi madre.”

Recordó los sacrificios familiares, cómo su madre lo llevaba a audiciones a Nueva York cuando apenas tenían dinero para gasolina o peajes.

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Agradeció a Ryan Coogler por creer en él y crear un espacio para la verdad de la historia, y mencionó al elenco y equipo de Sinners: “A Wunmi [Mosaku], Hailee [Steinfeld], Delroy [Lindo], Miles… gracias por poner su corazón y vulnerabilidad en este proyecto.”

El momento más poderoso del discurso fue el homenaje a los pioneros negros de Hollywood: “Me paro aquí gracias a las personas que vinieron antes: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Estar entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis ancestros, entre mis compañeros… significa todo.”

“Gracias a todos en esta sala y a todos en casa que me han apoyado a lo largo de mi carrera… Gracias por apostar por mí, y voy a seguir subiendo el nivel, voy a seguir siendo la mejor versión de mí mismo que pueda ser", cerró su intervención agradeciendo al público.

 


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