Pues sí, María León si tiene novio ¡y ya lo presentó!

El cumpleaños de su novio fue el motivo perfecto para que la cantante y actriz María León por fin revelara su identidad, luego de mucho tiempo renuente a hablar de su vida privada.

En su cuenta de Instagram, la artista escribió un cariñoso mensaje para felicitar a su pareja en su día especial y acompañó el escrito con una serie de fotos a su lado, en las que se ven muy enamorados.

María dejó claro que su pareja despierta en ella sentimientos como pasión, admiración, respeto, amistad y paciencia, por ello le deseó "vida de sobra y siempre hermosa".

Pero no sólo eso, sino que mencionó que su presencia no ha hecho otra cosa más que brindarle belleza y felicidad. Él respondió en la sección de comentarios agradeciéndole el gesto.

Pero, ¿quién es el novio? Se trata del modelo estadounidense Allen Genkin, quien además trabaja como bailarín, por lo que ha estado en programas de televisión como Dancing with the stars, So you think you can dance.

Ahora lidera la academia de baile Sweat Dancefit.

