¿Qué le pasó? Gwen Stefani reaparece y luce irreconocible

La cantante acudió al programa 'Late Night with Seth Meyers' y su aspecto físico sorprendió a todos sus seguidores.

La ídolo de los adolescentes en los 90 que se hizo mundialmente famosa por su canción "Don't Speak" de No Doubt, Gwen Stefani, sorprendió a todos sus fans durante su aparición en "Late Night with Seth Meyers" y no por su hermosa voz o su talento como juez en "The Voice" sino por su aspecto.

La intérprete de "Just a Girl" o "Hollaback Girl" luce irreconocible por lo que muchos de sus seguidores dudaron de que realmente fuera ella la que acudió al programa.

"Regrésenme a Gwen Stefani. Esto de la dismorfia y las modificaciones estéticas se están saliendo de control", comentó una de sus fans identificada como Rogue FitSurgeon.

Mientras que otras no dudaron en comparar a la cantante, que el próximo mes cumplirá 53 años, con Cardi B y la actriz mexicana Laura León, mejor conocida como "La Tesorito".

"Por favor Gwen escúchanos deja de llenarte la cara", "Gwen, por favor, para con los retoques. Tu cara es preciosa. Esta no eres tú" y "¿Qué le has hecho a tu preciosa cara? Chica, tú fuiste la que envejeció tan hermosamente porque te veías igual que cuando tenías veinte años. Ahora aparentas 60. No chica, no", son otros comentarios que se pueden leer en redes sociales.

En el pasado negó hacerse operaciones

Aunque hasta el momento la cantante no ha aclarado qué es lo que se hizo en el rostro, en 2016 durante su aparición en Carpool Karaoke negó haberse sometido a un procedimiento estético.

En ese momento, el presentador James Corden le preguntó qué hacía para que pareciera que está envejeciendo al ´revés´ a lo que ella contestó que su relación con Blake Shelton la rejuvenecía.

"Empecé a enamorarme y luego escribí un álbum entero sobre eso. ¡Ese ha sido mi 'lifting'!, aseguró.

No es la primera vez que causa polémica

Esta no es la primera vez que Gwen Stefani causa polémica por su aspecto físico, pues en 2016 cambió sus labios rojos y sus ojos muy maquillados por un estilo más sutil lo que ocasionó que muchos no la reconocieran.