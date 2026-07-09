Karol G regalará boletos con concurso de coctelería

La cantante lanzó un concurso en Estados Unidos en el que los participantes podrán ganar entradas para su gira al preparar un coctel inspirado en su tour

La cantante Karol G anunció un concurso mediante el cual regalará un par de entradas para su gira a seguidores que participen recreando el coctel oficial del tour y compartiendo un video en redes sociales.

La dinámica estará disponible del 9 de julio al 20 de agosto y está dirigida a personas mayores de 21 años que residan en Estados Unidos.

Así se puede participar

Los participantes deberán preparar el Chellita Sunrise, considerado el coctel oficial de la gira Viajando Por El Mundo TropiTour, y publicar un video en Instagram o TikTok en el que realicen un brindis dedicado a una persona especial.

De acuerdo con las bases del concurso, las publicaciones no podrán mostrar consumo excesivo de alcohol, intoxicación ni conductas peligrosas o ilegales.

Un coctel inspirado en la gira

El Chellita Sunrise está inspirado en el guacamayo, símbolo de la cultura latinoamericana que forma parte del logotipo de la gira de Karol G.

La bebida combina sabores tropicales con 200 Copas de Casa Dragones, un tequila Cristalino cuyo nombre hace referencia al éxito que la cantante lanzó en 2021.

El tequila utilizado en la preparación se elabora con agave cultivado en Jalisco y permanece añejándose durante más de un año en barricas de roble americano.

Habrá más fechas internacionales

El coctel también estará disponible durante la gira Viajando Por El Mundo TropiTour. Además, próximamente se darán a conocer más detalles sobre las fechas de los conciertos para los seguidores de México, Colombia y otros mercados internacionales.

A principios de este año, Karol G encabezó el festival Coachella con una presentación enfocada en la música y la cultura latina.

Durante el concierto, la artista expresó su respaldo a la comunidad latina en Estados Unidos y llamó a sentirse orgullosos de sus raíces, destacando la unidad, la resiliencia y la fortaleza como valores que identifican a la comunidad.