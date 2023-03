¿Qué significa el listón azul que se usó en los Oscar?

Pequeñas y sutiles, las cintas azules que usaron muchas celebridades en los premios Oscar tenían un mensaje importante: apoyen a los refugiados.

Las cintas fueron hechas por Knotty Tie Co., que según la agencia brinda empleo, capacitación y educación a los refugiados reasentados en el área de Denver.

“En muchas de las películas nominadas en festivales y ceremonias de premiación de esta temporada, los temas humanos de conflicto, separación y pérdida están presentes”, dijo la agencia en el comunicado, citando películas como “Avatar: The Way of Water” y “ Marcel the Shell with Shoes On”.